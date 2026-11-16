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विदिशा में 6 साल की मासूम से दुष्कर्म, आरोपी के अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर

विदिशा: मध्य प्रदेश के विदिशा में 6 साल की एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का बेहद संवेदनशील मामला सामने आया है. इस जघन्य घटना के बाद से ही शहर में भारी आक्रोश और तनाव का माहौल है. मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस ने कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है.

घटना के विरोध और सख्त प्रशासनिक कार्रवाई के तहत, आरोपी चांद मियां (चंदू खान) के तीन मंजिला मकान को जमींदोज करने की कार्रवाई की जा रही है. मौके पर जेसीबी और बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को गिराया जा रहा है. इस कार्रवाई के दौरान भारी प्रशासनिक अमला, नगर पालिका की टीम और भारी पुलिस बल तैनात रहा.

प्रशासनिक बयान और आरा मशीन पर कार्रवाई

मौके पर मौजूद नगर पालिका अधिकारी रमेश वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया "संबंधित आरोपी के यहां अवैध निर्माण की शिकायत मिलने पर 2 नवंबर को नोटिस जारी किया गया था. निर्धारित समय में जवाब न मिलने पर दूसरा नोटिस भी दिया गया." अधिकारी ने यह भी बताया कि मकान के निचले हिस्से में अवैध रूप से आरा मशीन संचालित की जा रही थी, जिससे बीच शहर में कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना या आगजनी होने का खतरा था. नोटिस के बावजूद अतिक्रमण न हटाने और अवैध गतिविधियों के चलते प्रशासन ने यह कार्रवाई की है."

विदिशा में 6 साल की मासूम से दुष्कर्म (ETV Bharat)

क्षेत्र के वार्ड पार्षद नवीन दांगी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि एक मासूम बच्ची के साथ अत्यंत गंभीर और भयानक कृत्य को अंजाम दिया गया है. जिसके विरोध और न्याय की मांग को लेकर यह बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है. घटना के बाद से ही स्थानीय स्तर पर लोगों में भारी रोष है और स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल मुस्तैदी से तैनात है. प्रशासन पूरे मामले पर कड़ी नजर रखे हुए है.