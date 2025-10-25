ETV Bharat / state

कानपुर में 6 साल के बच्चे की हत्या; पड़ोसी युवक पर मर्डर का आरोप, CCTV ने खोला राज

कानपुर: एक ही मकान में किराए पर रहने वाले पड़ोसी ने 6 साल के मासूम की हत्या कर दी. पड़ोसी युवक दोपहर में बच्चे को चॉकलेट दिलाने के बहाने अपने साथ ले जाता है और हत्या कर देता है. बच्चे को साथ लेकर जाते और फिर अकेले वापस लौटने का सीसीटीवी पुलिस ने बरामद किया है. हत्यारोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस कई एंगल पर हत्या की जांच कर रही है. घटना बर्रा थानाक्षेत्र के हरदेव नगर की है.

जानकारी के मुताबिक, कानपुर साउथ के बर्रा थाना क्षेत्र में हरदेव नगर के रहने वाले माखन सोनकर अपनी पत्नी ममता, बेटी मानवी, बेटे मयंक और आयुष के साथ रहते हैं. माखन सोनकर राजमिस्त्री का काम करते हैं. पिछले 8 महीने से हरदेव नगर में किराए के मकान में रह रहे हैं. इसी मकान में किराए पर शिवम अपने पिता रामनरायन, मां और बहन के साथ रहता है. शिवम दादा नगर की फैक्ट्री में काम करता है.

सीसीटीवी में दिखा आरोपी: डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि आरोपी शिवम मृतक आयुष की मां पर बुरी नजर रखता था. यह भी हत्या की एक वजह हो सकती है. शुक्रवार दोपहर 3 बजे आयुष घर के बाहर खेल रहा था. तभी शिवम ने चॉकलेट का लालच आयुष को दिया और घर के बाहर से ले गया.

जांच के दौरान सीसीटीवी में यह देखा गया. शिवम आयुष को पहले वहीं घूमता रहा और फिर उसके बाद पांडव नहर के पास ले गया. वहां पर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी. इसके बाद शव वहीं पर फेंक दिया.