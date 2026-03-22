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लखनऊ में चाइनीज मांझे से 6 साल की बच्ची का गला कटा, 10 टांके लगे, 6 पतंगबाज गिरफ्तार

बच्ची अपने पिता के साथ बाइक से जा रही थी. चाइनीज मांझे की चपेट में आने से गर्दन और उंगली कट गई.

पुलिस ने 6 पतंगबाजों को गिरफ्तार किया है.
पुलिस ने 6 पतंगबाजों को गिरफ्तार किया है. (Photo Credit; Lucknow Police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 22, 2026 at 9:02 PM IST

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लखनऊ : वजीरगंज थाने के गोलागंज इलाके में रविवार दोपहर 6 साल की बच्ची चाइनीज मांझे की चपेट में आ गई. जिससे बच्ची की गर्दन और हाथ की उंगली कट गई. लहूलुहान होकर तड़पने लगी. पिता ने गर्दन पर रुमाल बांधकर खून रोकने की कोशिश की और उसे अस्पताल पहुंचाया. उसकी गर्दन में 10 टांके लगे हैं. वजीरगंज पुलिस ने मामले में रीड हाल सेनेट्रियल कॉलेज के पास से प्रतिबंधित मांझे के साथ पतंगबाजी कर रहे 6 युवकों को गिरफ्तार किया है.

बाइक पर आगे बैठी थी : पिता खलील ने बताया, बेटी अबीरा को बाइक से लेकर जा रहा था. अबीरा बाइक पर आगे बैठी थी. अचानक गलांस वाला मांझा उसकी गर्दन में फंस गया. जब तक बाइक रोका मांझे ने बच्ची की गर्दन और हाथ की उंगली को गहराई तक काट दिया. खून की धार देख तुरंत गर्दन पर रुमाल बांधकर उसे अस्पताल ले गया. डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर गर्दन में 10 टांके लगाए हैं. प्राथमिक उपचार के बाद बच्ची को छुट्टी दे दी गई है, लेकिन वह अभी भी गहरे सदमे में है.

6 आरोपी गिरफ्तार : ​बच्ची के पिता खलील की शिकायत पर वजीरगंज इंस्पेक्टर ब्रजेश त्रिपाठी ने पुलिस टीम के साथ छापेमारी की. पुलिस ने रीड हाल सेनेट्रियल कॉलेज के पास से चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाते हुए 6 युवकों को रंगे हाथ पकड़ा. गिरफ्तार आरोपियों में साजिद, फहीन, मो. आमिर, रिजवान, नासीर और अल्तमस शामिल हैं. इनके पास से भारी मात्रा में प्रतिबंधित चाइनीज मांझा और पतंगें बरामद की गई हैं.

हत्या के प्रयास का दर्ज हो केस : ​पीड़ित पिता खलील अहमद ने भावुक होकर प्रशासन से मांग की है कि चाइनीज मांझा बेचने और उड़ाने वालों के खिलाफ हत्या के प्रयास जैसा सख्त मुकदमा दर्ज होना चाहिए. उन्होंने कहा, आज मेरी बेटी की जान बच गई, लेकिन ये मांझा किसी का भी गला काट सकता है. इन्हें पकड़कर सीधे जेल भेजना चाहिए.

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चाइनीज मांझे से कटा गला
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