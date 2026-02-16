ETV Bharat / state

बदायूं में 6 साल की छात्रा की मौत; स्कूल में ब्रेसलेट का मोती सांस की नली में फंस गया था

प्रिंसिपल भूराज सिंह ने बताया कि 6 वर्षीय छात्रा तापसी की मौत ब्रेसलेट का मोती उसकी सांस की नली में फंसने के कारण हुई.

Photo Credit: ETV Bharat
न्यू होप्स पब्लिक स्कूल की छात्रा की मौत. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 16, 2026 at 5:30 PM IST

|

Updated : February 16, 2026 at 6:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बदायूं: बदायूं के कस्बा ककराला स्थित न्यू होप्स पब्लिक स्कूल में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां नर्सरी (NC) क्लास की 6 वर्षीय छात्रा तापसी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. छात्रा उघेनी गांव के निवासी टेकचंद की पुत्री थी और रोज़ाना की तरह स्कूल गई थी.

स्कूल पर लापरवाही का आरोप: छात्रा के पिता टेकचंद ने बताया कि सुबह उनकी बेटी पूरी तरह स्वस्थ थी. वह सुबह दो पराठे खाकर और अपना लंच बॉक्स लेकर खुशी-खुशी स्कूल की गाड़ी में बैठी थी. पिता के अनुसार उसे न तो बुखार था और न ही कोई अन्य शारीरिक समस्या. परिजनों का आरोप है कि स्कूल प्रशासन की लापरवाही के कारण उनकी बच्ची की जान गई है.

जानकारी देते पिता टेकचंद और स्कूल के प्रिंसिपल (Video Credit: ETV Bharat)

ब्रेसलेट का मोती बना काल: स्कूल के प्रिंसिपल भूराज सिंह ने इस मामले में कहा कि छात्रा ने हाथ में एक ब्रेसलेट पहना हुआ था, जिसका मोती अचानक उसकी सांस की नली में फंस गया. जैसे ही बच्ची की हालत बिगड़ी, स्कूल स्टाफ उसे तुरंत पास के डॉक्टर के पास ले गया. यह एक आकस्मिक दुर्घटना थी, जो देखते ही देखते गंभीर हो गई.

इलाज के दौरान छात्रा ने दम तोड़ा: प्रिंसिपल के अनुसार, बच्ची को सबसे पहले नाक-कान-गले के विशेषज्ञ डॉक्टर आरके. अग्रवाल के पास ले जाया गया. वहां डॉक्टर ने स्थिति को गंभीर बताते हुए सर्जन एके. वर्मा के पास रेफर कर दिया. सर्जन ने बच्ची को देखने के बाद तत्काल जिला अस्पताल ले जाने की सलाह दी. दुर्भाग्यवश, जब तक बच्ची को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

CCTV फुटेज में रिकॉर्ड हुआ वाकया: स्कूल प्रशासन का कहना है कि घटना के तुरंत बाद परिजनों को सूचित कर दिया गया था. प्रिंसिपल के मुताबिक, स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना रिकॉर्ड है, जिसे जांच के लिए सौंपा जा सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि परिवार जो भी निर्णय लेगा, वे उसका सामना करने को तैयार हैं. वर्तमान में जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है.

यह भी पढ़ें- लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले- ट्रेड डील से बर्बाद हो जाएगा किसान, यूपी में 2027 में बनेगी किसान सरकार

Last Updated : February 16, 2026 at 6:04 PM IST

TAGGED:

BRACELET PEARL STUCK IN WINDPIPE
GIRL STUDENT TAAPSEE DIED
6 YEAR OLD GIRL TAAPSEE DEATH
NEW HOPES PUBLIC SCHOOL
BADAUN GIRL STUDEN DIED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.