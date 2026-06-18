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प्रयागराज में ट्रैक्टर की चपेट में आने से 6 वर्षीय बच्ची की दर्दनाक मौत, लोगों में भारी आक्रोश

स्थानीय जनता ने प्रशासन से मांग की है कि क्षेत्र में ट्रैक्टरों के संचालन पर कार्रवाई की जाए.

प्रयागराज में सड़क हादसा
प्रयागराज में सड़क हादसा (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 18, 2026 at 2:33 PM IST

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प्रयागराज: शंकरगढ़ क्षेत्र में मंगलवार को एक अनियंत्रित ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक 6 वर्षीय मासूम बच्ची की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यह दुर्घटना अचानक हुई कि बच्ची को संभलने का मौका नहीं मिला. इस हृदयविदारक घटना की खबर जैसे ही आस-पास के इलाकों में फैली तो पूरे क्षेत्र में गहरा शोक छा गया और स्थानीय निवासियों का गुस्सा फूट पड़ा.

मासूम की मौत से आक्रोशित भारी संख्या में लोग घटनास्थल पर जमा हो गए और माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया. उत्तेजित भीड़ ने कानून को ताक पर रखते हुए ट्रैक्टर चालक और उसके मालिक को पकड़कर उनके साथ मारपीट शुरू कर दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए.

घटना की सूचना मिलते ही शंकरगढ़ पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची और सूझबूझ से स्थिति को नियंत्रित किया. स्थानीय लोगों का गंभीर आरोप है कि इस इलाके में कई ट्रैक्टर बिना वैध लाइसेंस धड़ल्ले से दौड़ाए जा रहे हैं. यहां तक कि कई बार नाबालिग युवक भी इन भारी वाहनों को चलाते हुए दिखते हैं, जिससे हर वक्त दुर्घटनाओं का खतरा मंडराता रहता है.

दर्दनाक हादसे के बाद क्षेत्रवासियों में प्रशासन के प्रति गहरा रोष है. स्थानीय जनता ने प्रशासन से पुरजोर मांग की है कि क्षेत्र में ट्रैक्टरों के संचालन की नियमित और कड़ाई से जांच की जाए. साथ ही बिना लाइसेंस, लापरवाही से वाहन चलाने वाले चालकों और नियमों का उल्लंघन करने वाले मालिकों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में किसी और मासूम को अपनी जान न गंवानी पड़े.

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