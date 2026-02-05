ETV Bharat / state

जान बचाने वाले वाहन ने ली जान; औरैया में एंबुलेंस ने 6 साल की बच्ची को रौंदा

ग्रामीणों ने शव रखकर सड़क पर लगाया जाम, कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला

सड़क हादसे में बच्ची की मौत.
सड़क हादसे में बच्ची की मौत. (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 5, 2026 at 8:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

औरैयाः जान बचाने वाले वाहन ने एक बच्ची की जान ले ली. कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम चिचौली में गुरुवार की दोपहर तेज रफ्तार एंबुलेंस ने सड़क पर जा रही बच्ची को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना से पूरे गांव में शोक और आक्रोश का माहौल व्याप्त हो गया. ग्रामीणों ने परिजनों के साथ मिलकर सड़क पर जाम लगा दिया. वहीं, मौके पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस ड्राइवर को हिरासत में लेते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम चिचौली निवासी दिया (6) पुत्री जयचंद्र यादव गुरुवार दोपहर को सड़क पार कर रही थी. तभी तेज गति से आ रही एंबुलेंस ने दिया को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बच्ची उछलकर एंबुलेंस के पिछले पहिए के नीचे आ गई, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद एंबुलेंस चालक वाहन को मौके से तेजी से लेकर फरार हो गया. बच्ची की मौत की खबर मिलते ही परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो गए. गुस्साए लोगों ने बच्ची के शव को सड़क पर रखकर करीब दो घंटे तक जाम लगा दिया.

औरैया में सड़क हादसे के बाद ग्रामीणों ने लगाया जाम. (ETV Bharat)

जाम की सूचना पर दिबियापुर समेत आसपास के कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया. पुलिस अधिकारियों ने परिजनों और ग्रामीणों को समझाने-बुझाने का काफी प्रयास किया. अधिकारियों द्वारा उचित कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद जाम को समाप्त कराया जा सका. मृतका के पिता जयचंद्र यादव ने बताया कि उनके तीन बच्चे हैं. दिया सबसे छोटी पुत्री थी, वह अपने बाबा से मिलने जा रही थी.

क्षेत्राधिकारी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि संबंधित एंबुलेंस और चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है और जांच जारी है. पुलिस का कहना है कि दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

इसे भी पढ़ें- कानपुर में चलती ट्रेन में चढ़ने पर गिरी महिला यात्री; आरपीएफ के जवान ने बचाया, पति की मौत पर जा रहीं थीं पटना

TAGGED:

ROAD ACCIDENT IN AURAIYA
GIRL DIES IN AURAIYA ROAD ACCIDENT
GIRL DIED AMBULANCE HIT
एंबुलेंस की टक्कर से बच्ची की मौत
AURAIYA NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.