जान बचाने वाले वाहन ने ली जान; औरैया में एंबुलेंस ने 6 साल की बच्ची को रौंदा

औरैयाः जान बचाने वाले वाहन ने एक बच्ची की जान ले ली. कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम चिचौली में गुरुवार की दोपहर तेज रफ्तार एंबुलेंस ने सड़क पर जा रही बच्ची को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना से पूरे गांव में शोक और आक्रोश का माहौल व्याप्त हो गया. ग्रामीणों ने परिजनों के साथ मिलकर सड़क पर जाम लगा दिया. वहीं, मौके पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस ड्राइवर को हिरासत में लेते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम चिचौली निवासी दिया (6) पुत्री जयचंद्र यादव गुरुवार दोपहर को सड़क पार कर रही थी. तभी तेज गति से आ रही एंबुलेंस ने दिया को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बच्ची उछलकर एंबुलेंस के पिछले पहिए के नीचे आ गई, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद एंबुलेंस चालक वाहन को मौके से तेजी से लेकर फरार हो गया. बच्ची की मौत की खबर मिलते ही परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो गए. गुस्साए लोगों ने बच्ची के शव को सड़क पर रखकर करीब दो घंटे तक जाम लगा दिया.