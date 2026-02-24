ETV Bharat / state

6 साल की मासूम की बेरहमी से हत्या, आरोपी गिरफ्तार; पुलिस ने दिया न्याय का भरोसा

साउथ ईस्ट दिल्ली के सराय काले खां इलाके में 6 साल की बच्ची का पड़ोसी ने किया अपहरण, बाद में हत्या कर कुएं में डाला

6 साल की बच्ची का पड़ोसी ने किया अपहरण और फिर हत्या
6 साल की बच्ची का पड़ोसी ने किया अपहरण और फिर हत्या (ETV Bharat)
Published : February 24, 2026 at 8:40 PM IST

नई दिल्ली: साउथ ईस्ट दिल्ली के सराय काले खां इलाके से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक 23 वर्षीय युवक ने अपनी ही 6 साल की दूर की रिश्तेदार बच्ची का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी मनोज लुगुन को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है. पुलिस ने कहा कि मासूम बच्ची के परिवार को न्याय दिलाने के लिए पुलिस टीम प्रतिबद्ध है.

पूरे मामले पर डीसीपी द्वारा दी गई जानकारी

साउथ ईस्ट के डीसीपी डॉक्टर हेमंत तिवारी ने बताया कि 19 फरवरी 2026 की रात को सराय काले खां निवासी एक व्यक्ति ने अपनी 6 वर्षीय बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी. बच्ची दोपहर 3 बजे से गायब थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए सनलाइट कॉलोनी थाना पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत अपहरण का मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी.

CCTV कैमरों को खंगालने के बाद आरोपी की हुई पहचान

जांच के दौरान पुलिस ने इलाके के दर्जनों CCTV कैमरों को खंगाला. एक फुटेज में बच्ची को मनोज लुगुन के साथ जाते हुए देखा गया. मनोज बच्ची का दूर का रिश्तेदार (जीजा) है. चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी पुलिस को गुमराह करने के लिए पीड़ित पिता के साथ थाने भी गया था और साथ में बच्ची को ढूंढने का नाटक कर रहा था. हिरासत में लिए जाने के बाद आरोपी मनोज ने पहले तो झूठ बोला, लेकिन CCTV सबूत सामने रखने पर वह टूट गया और अपना जुर्म कबूल कर लिया.

आरोपी ने बताया कि ​वह बच्ची को बहला-फुसलाकर आईपी पार्क के एक सुनसान इलाके में ले गया.​ वहां उसने बच्ची के सिर पर ईंट से हमला कर उसे बेरहमी से मार डाला. ​पहचान छिपाने और सबूत मिटाने के उद्देश्य से उसने शव को पास के एक कुएं में फेंक दिया. आरोपी के कबूलनामे के बाद SDRF की टीम को बुलाया गया और कुएं से मासूम का शव बरामद किया गया. वही डीसीपी ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि हत्या का स्पष्ट कारण अभी पता नहीं चला है, लेकिन यौन हमले की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इसकी पुष्टि हो पाएगी.

मृतक बच्ची के रिश्तेदार ने दी कई अहम जानकारी

वहीं मृतक बच्ची के रिश्तेदार ने बताया कि बच्ची 19 फरवरी को लापता हो गई थी तब परिजनों के द्वारा पुलिस को इसकी सूचना दी गई. उसके बाद पुलिस लगातार घर से गायब हुई बच्ची की तलाश कर रही थी. तभी सीसीटीवी में जो पड़ोसी जीजा है उसको ले जाते हुए देखा गया था. तब पुलिस ने जब उस समय उसे पकड़ना चाहा तो उसे समय वह फरार हो गया था. फिर पुलिस के द्वारा जाल बिछाकर उसे पकड़ा गया और जब उससे पूछताछ की गई है तो उसने यह कबूल किया कि उसने पहले उसका दुष्कर्म किया और फिर उसको मार दिया है और पार्क के अंदर फेंक दिया है. रात में बच्ची की बॉडी मिलने की सूचना मिली.


आरोपी झारखंड के सिमडेगा का रहने वाला

आरोपी की पहचान मनोज लुगुन के रूप में हुई है, जो झारखंड के सिमडेगा (सुंदरगढ़ जिला) का रहने वाला है. वह वर्तमान में सराय काले खां में रहकर मजदूरी करता था.आरोपी शादीशुदा है और अनपढ़ है. दिल्ली पुलिस ने आश्वासन दिया है कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है ताकि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिल सके.

