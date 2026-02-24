ETV Bharat / state

6 साल की मासूम की बेरहमी से हत्या, आरोपी गिरफ्तार; पुलिस ने दिया न्याय का भरोसा

नई दिल्ली: साउथ ईस्ट दिल्ली के सराय काले खां इलाके से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक 23 वर्षीय युवक ने अपनी ही 6 साल की दूर की रिश्तेदार बच्ची का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी मनोज लुगुन को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है. पुलिस ने कहा कि मासूम बच्ची के परिवार को न्याय दिलाने के लिए पुलिस टीम प्रतिबद्ध है.



पूरे मामले पर डीसीपी द्वारा दी गई जानकारी

साउथ ईस्ट के डीसीपी डॉक्टर हेमंत तिवारी ने बताया कि 19 फरवरी 2026 की रात को सराय काले खां निवासी एक व्यक्ति ने अपनी 6 वर्षीय बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी. बच्ची दोपहर 3 बजे से गायब थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए सनलाइट कॉलोनी थाना पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत अपहरण का मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी.

CCTV कैमरों को खंगालने के बाद आरोपी की हुई पहचान

जांच के दौरान पुलिस ने इलाके के दर्जनों CCTV कैमरों को खंगाला. एक फुटेज में बच्ची को मनोज लुगुन के साथ जाते हुए देखा गया. मनोज बच्ची का दूर का रिश्तेदार (जीजा) है. चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी पुलिस को गुमराह करने के लिए पीड़ित पिता के साथ थाने भी गया था और साथ में बच्ची को ढूंढने का नाटक कर रहा था. हिरासत में लिए जाने के बाद आरोपी मनोज ने पहले तो झूठ बोला, लेकिन CCTV सबूत सामने रखने पर वह टूट गया और अपना जुर्म कबूल कर लिया.

आरोपी ने बताया कि ​वह बच्ची को बहला-फुसलाकर आईपी पार्क के एक सुनसान इलाके में ले गया.​ वहां उसने बच्ची के सिर पर ईंट से हमला कर उसे बेरहमी से मार डाला. ​पहचान छिपाने और सबूत मिटाने के उद्देश्य से उसने शव को पास के एक कुएं में फेंक दिया. आरोपी के कबूलनामे के बाद SDRF की टीम को बुलाया गया और कुएं से मासूम का शव बरामद किया गया. वही डीसीपी ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि हत्या का स्पष्ट कारण अभी पता नहीं चला है, लेकिन यौन हमले की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इसकी पुष्टि हो पाएगी.