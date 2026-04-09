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चॉकलेट की तरह गुटखा चबा रहा 6 साल का मासूम, आखिर कहां गुम हो रहा बचपना

घर के बड़े सदस्य गुटखा खाते थे, जिसे देख-देखकर बच्चे में भी इसकी लत लग गई. शुरुआत में परिवार ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे-धीरे बच्चा गुटखा ने मिलने पर चिड़चिड़ा होने लगा. जब परिजनों ने गुटखा देना बंद किया तो वह रोने-चिल्लाने लगता और खाने-पीने से भी इनकार करने लगा. अब गुटखा नहीं मिलने पर बच्चा आक्रामक हो जाता है.

परिजनों के अनुसार तीन वर्ष की उम्र में बच्चे की मां का निधन हो गया था. बच्चा काफी रोता और जिद करता था. बच्चे का पिता भी तंबाकू का गुटखा का सेवन करता है. उसके पास रहने के दौरान कभी-कभार मुंह में वह गुटखे का रैपर चबाने से शांत हो जाता था. वह ‌पाउच से धीरे-धीरे गुटखे के दाने चबाकर शांत हो जाता. पाउच छुड़ाए जाने पर जिद करने लगता.. संभालना मुश्किल हो जाता. धीरे-धीरे यह सब लत में बदल गया और वह गुटखा और तंबाकू का सेवन करने लगा.

टीकमगढ़: आज के दौर में नशा एक बड़ी सामाजिक समस्या बनकर उभर रहा है. युवाओं के साथ-साथ समुचित संरक्षण और आवश्यक मार्गदर्शन के अभाव में कई बच्चे भी इस जहर के शिकार बन रहे हैं. ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला टीकमगढ़ के अमरपुर गांव से सामने आया है. जहां एक महज 6 साल का बच्चा तंबाकूयुक्त उत्पाद गुटखा खाने का आदी हो गया है. बच्चे की इस आदत ने परिवार और आसपास के लोगों को गहरी चिंता में डाल दिया है. जो बच्चा अभी सही से बोलना, चलना-फिरना तक नहीं जानता वह तंबाकू, गुटखे का एडिक्ट हो गया है.

डॉक्टर प्रशांत जैन ने कहा, इतनी कम उम्र में तंबाकू का सेवन बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है. इससे मुंह, दांत, पेट और मानसिक विकास पर बुरा असर पड़ सकता है. उन्होंने इसे गंभीर लत की श्रेणी में बताया है और तुरंत परामर्श व उपचार की सलाह दी है. डॉक्टर ने कहा कि कम उम्र में नशीले पदार्थों का सेवन शारीरिक और मानसिक विकास पर गहरा असर डालता है. इससे दांत, मुंह, पेट, फेफड़े और मस्तिष्क पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है.

बच्चों में तंबाकू की लत रोकने के लिए जागरूकता, कड़ी निगरानी और समय पर परामर्श बेहद जरूरी

समाजसेवी यज्ञदत्त श्रीवास्तव ने कहा, समाज में एक चिंताजनक प्रवृत्ति सामने आ रही है, जहां खेलकूद और पढ़ाई की उम्र में कुछ मासूम तंबाकू जैसे नशीले पदार्थों के संपर्क में आकर उसकी लत का शिकार हो रहे हैं. जो उनके भविष्य के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है. बच्चों में तंबाकू की लत रोकने के लिए जागरूकता, कड़ी निगरानी और समय पर परामर्श बेहद जरूरी है.

शिक्षण संस्थानो के 100 गज के दायरे में ऐसे उत्पादो की बिक्री अपराध है. तम्बाकू उत्पादों के प्रयोग को रोकने के लिए जो नियम कानून बनाए गए हैं उनका वास्तव में पालन नही हो रहा है, जिसका परिणाम विकृति के रूप सामने आ रहा है.

तम्बाकू उत्पादों के प्रयोग को रोकने के लिए बने कानूनों का नहीं हो रहा पालन

शहर की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में तंबाकू, गुटखा का प्रचलन अधिक है. तंबाकू उत्पादों पर लिखी चेतावनी भी लोगों को इसकी चपेट में आने से नहीं रोक पा रही है. पुरुषों के साथ साथ महिलाओं में भी तंबाकू उत्पाद के सेवन की आदत बढ़ रही है. नशे की प्रवृत्ति समाज की भावी पीढ़ी को दीमक की तरह खोखला कर रही है. जिसके पीछे कमोवेश हम ही जिम्मेदार हैं. सर्वहारा वर्ग के अधिकांश किशोरों की जिंदगी की प्रस्तावना जब नशाखोरी की स्याही से लिखी जा रही है. तब उसका उपसंहार कैसा होगा, सोच कर बहुत दुख होता है.

समाज को खोखला कर रहा नशा, टीकमगढ़ में नशा मुक्ति अभियान बेअसर

प्रशासन द्वारा समय-समय पर नशा मुक्ति अभियान चलाए जाने के बावजूद हालात में अपेक्षित सुधार नहीं दिख रहा है. शहर और ग्रामीण इलाकों में खुलेआम तंबाकू उत्पादों की बिक्री हो रही है. कई स्थानों पर नाबालिगों को आसानी से नशीले पदार्थ उपलब्ध हो जा रहा है. स्कूल-कॉलेजों के आसपास पान-ठेलों और दुकानों पर गुटखा-सिगरेट की बिक्री आम बात है, जिससे विद्यार्थी इसकी चपेट में आ रहे हैं.