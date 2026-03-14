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लखनऊ में तेज रफ्तार कार ने 6 साल के मासूम को रौंदा, गुस्साई भीड़ ने 3 महिला शिक्षकों को बनाया बंधक

पुलिस बल मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों को समझा-बुझाकर महिलाओं को सुरक्षित कराया मुक्त.

कार ने 6 साल के मासूम को रौंदा
कार ने 6 साल के मासूम को रौंदा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 14, 2026 at 10:20 AM IST

2 Min Read
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लखनऊ: मोहनलालगंज थाना क्षेत्र में शुक्रवार शाम अमिलिहाखेड़ा गांव में एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े 6 वर्षीय मासूम अर्जुन को रौंद दिया. हादसे में अर्जुन की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. हादसे के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और मौके से कार को घेर लिया. आक्रोशित भीड़ ने कार चला रही महिला शिक्षक समेत उसमें सवार तीन महिला शिक्षकों को बंधक बना लिया. घटना की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों को समझा-बुझाकर महिलाओं को सुरक्षित मुक्त कराया. पुलिस ने आरोपी महिला शिक्षक को हिरासत में ले लिया है और मासूम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

सड़क किनारे खड़े मासूम को मारी टक्कर: ​जानकारी के अनुसार, अमिलिहाखेड़ा गांव निवासी ट्विंकल का पुत्र अर्जुन (6) सड़क किनारे खड़ा था. इसी दौरान एक तेज रफ्तार कार ने उसे अपनी चपेट में ले लिया. टक्कर इतनी भीषण थी कि मासूम अर्जुन ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. बच्चे की मौत की खबर मिलते ही गांव के सैकड़ों लोग मौके पर जमा हो गए.

3 महिला शिक्षकों को बनाया बंधक: ​हादसे के बाद भागने की कोशिश कर रही कार को ग्रामीणों ने घेर लिया. कार में तीन महिला शिक्षक सवार थीं. आक्रोशित भीड़ ने कार चला रही शिक्षिका समेत तीनों महिलाओं को बंधक बना लिया और उनके खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. ग्रामीणों के गुस्से को देखते हुए मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

कड़ी मशक्कत के बाद महिलाओं को छुड़ाया: इंस्पेक्टर मोहनलाल गंज अरविंद कुमार के मुताबिक, सूचना मिलते ही मोहनलालगंज पुलिस भारी बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों को काफी देर तक समझा-बुझाकर शांत कराया और कड़ी मशक्कत के बाद तीनों महिलाओं को ग्रामीणों के कब्जे से छुड़ाकर थाने ले गई. पुलिस ने आरोपी महिला की कार को भी कब्जे में ले लिया है.

​पुलिस ने बताया कि मासूम अर्जुन के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपी महिला शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

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