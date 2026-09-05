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लखनऊ में पांच फीट गहरे गड्ढे में डूबा 6 साल का बच्चा, दोस्त के साथ खेल रहा था, पैर फिसलने से गिरा

हर्षित अपने दोस्त के साथ टॉयलेट करने के लिए गड्ढे के पास गया था. पैर फिसलने से गड्ढे में गिर गया.

मौके पर पहुंची पुलिस ने की जांच पड़ताल.
मौके पर पहुंची पुलिस ने की जांच पड़ताल. (Photo Credit; Lucknow Police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 5, 2026 at 10:59 PM IST

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लखनऊ : बीबीडी थाना क्षेत्र में शनिवार शाम 6 वर्षीय मासूम हर्षित की पांच फीट गहरे गड्ढे में डूबकर मौत हो गई. हर्षित के साथी ने गड्ढे में गिरने की बात परिजनों को बताई. मौके पर पहुंचे हर्षित के बड़े भाई उज्जवल ने हर्षित को गड्ढे से निकाला और उसे अस्पताल ले गए. जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.

मूल रूप से देवरिया के रहने वाले बृजेश चौरसिया मर्चेंट नेवी में कार्यरत हैं. उनका परिवार बीबीडी थाना क्षेत्र के डीह गांव में रहता है. परिवार में पत्नी और दो बच्चे हैं. शनिवार शाम चार बजे हर्षित अपने दोस्त के साथ बाहर घूम रहा था. हर्षित के दोस्त ने बताया, हम दोनों टॉयलेट करने के लिए गड्ढे के पास गए थे. गड्ढे में कॉलोनी का पानी जाता था जो कि लगभग पांच फीट गहरा है. गड्ढे के पास टॉयलेट करते समय हर्षित का पैर फिसल गया और वह गड्ढे में गिर गया.

जानकारी मिलते ही बड़े भाई ने हर्षित को गड्ढे से बाहर निकाला और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गया. जहां पर डॉक्टरों ने उसे लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया. लोहिया हॉस्पिटल से जवाब मिलने के बाद प्राइवेट अस्पताल ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. 6 वर्षीय बेटे की मौत की खबर सुनते ही घर में कोहराम मच गया. मां रोते-रोते कई बार बेहोश हो गई.

बीबीडी थाना प्रभारी राम सिंह ने बताया, शनिवार शाम 4:00 बजे सूचना मिली कि थाना क्षेत्र अंतर्गत डीह गांव का निवासी हर्षित उम्र करीब 6 वर्ष तथा उसका एक साथी जो कि एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, दोनों बच्चे घर से कुछ दूरी पर घूम रहे थे. इसी दौरान पेशाब करने जाते समय पैर फिसलने से हर्षित पानी में गिर गया तथा डूब गया. साथी ने तत्काल घटना की जानकारी परिजनों को दी. सूचना पर परिजनों द्वारा हर्षित को पानी से बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया, जहां मृत घोषित कर दिया गया.

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