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लखनऊ में पांच फीट गहरे गड्ढे में डूबा 6 साल का बच्चा, दोस्त के साथ खेल रहा था, पैर फिसलने से गिरा

लखनऊ : बीबीडी थाना क्षेत्र में शनिवार शाम 6 वर्षीय मासूम हर्षित की पांच फीट गहरे गड्ढे में डूबकर मौत हो गई. हर्षित के साथी ने गड्ढे में गिरने की बात परिजनों को बताई. मौके पर पहुंचे हर्षित के बड़े भाई उज्जवल ने हर्षित को गड्ढे से निकाला और उसे अस्पताल ले गए. जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.

मूल रूप से देवरिया के रहने वाले बृजेश चौरसिया मर्चेंट नेवी में कार्यरत हैं. उनका परिवार बीबीडी थाना क्षेत्र के डीह गांव में रहता है. परिवार में पत्नी और दो बच्चे हैं. शनिवार शाम चार बजे हर्षित अपने दोस्त के साथ बाहर घूम रहा था. हर्षित के दोस्त ने बताया, हम दोनों टॉयलेट करने के लिए गड्ढे के पास गए थे. गड्ढे में कॉलोनी का पानी जाता था जो कि लगभग पांच फीट गहरा है. गड्ढे के पास टॉयलेट करते समय हर्षित का पैर फिसल गया और वह गड्ढे में गिर गया.

जानकारी मिलते ही बड़े भाई ने हर्षित को गड्ढे से बाहर निकाला और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गया. जहां पर डॉक्टरों ने उसे लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया. लोहिया हॉस्पिटल से जवाब मिलने के बाद प्राइवेट अस्पताल ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. 6 वर्षीय बेटे की मौत की खबर सुनते ही घर में कोहराम मच गया. मां रोते-रोते कई बार बेहोश हो गई.