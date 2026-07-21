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नई दिल्ली-गाजियाबाद के बीच मालगाड़ी के 6 डिब्बे पटरी से उतरे, 100 से अधिक ट्रेनें प्रभावित, 16 पैसेंजर रद्द

इस घटना में किसी के हताहत या घायल होने की खबर नहीं है,पटरी से नीचे उतरे मालगाड़ी के डिब्बो को हटाने का काम जारी है.

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मालगाड़ी (FILE PHOTO, PTI)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 21, 2026 at 9:23 AM IST

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नई दिल्ली: उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल के अंतर्गत आने वाले गाजियाबाद और नई दिल्ली रेलखंड के बीच रात करीब 1:55 बजे एक मालगाड़ी के 6 लोडेड वैगन अचानक पटरी से उतर गए. इस दुर्घटना के कारण दिल्ली-गाजियाबाद मार्ग पर रेल संचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. राहत की बात ये रही कि इस घटना में कोई हताहत या घायल नहीं हुआ है. पटरी से नीचे उतरे मालगाड़ी के डिब्बो को हटाने का काम चल रहा है.

बुधवार तड़के करीब 1:55 बजे गाजियाबाद के साहिबाबाद रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी के छह डिब्बे पटरी से उतरने की सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया. दुर्घटना की जानकारी मिलते ही मंडल रेल प्रबंधक (DRM), अपर मंडल रेल प्रबंधक (ADRM) और उत्तर रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे. अधिकारियों की देखरेख में पटरियों को दुरुस्त करने और यातायात बहाल करने का कार्य शुरू कर दिया गया है.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय के मुताबिक इस रेल हादसे के कारण करीब 100 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं. यात्रियों की सुरक्षा एवं परिचालन सुविधा को ध्यान में रखते हुए उत्तर रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द, आंशिक रूप से रद्द, परिवर्तित मार्ग से चलाने तथा रेगुलेट करने का फैसला किया है.

इन ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन

रेलवे प्रशासन द्वारा कुल 24 ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है, जिन्हें दिल्ली-नई दिल्ली के रास्ते चलाया जा रहा है. इसके अलावा ट्रेन संख्या 54474 (सहारनपुर - दिल्ली) को परिवर्तित मार्ग साहिबाबाद - दिल्ली सराय रोहिल्ला - दिल्ली होकर चलाया गया है.

इन ट्रेनों का संचालन रद्द- हादसे के कारण उत्तर रेलवे ने कुल 16 पैसेंजर (ईएमयू/मेमू) ट्रेनों को पूरी तरह से रद्द कर दिया है. रद्द की गई ट्रेनों की सूची निम्नलिखित है.

• 64437 गाजियाबाद - दिल्ली
• 64402 दिल्ली - साहिबाबाद
• 64411 साहिबाबाद - दिल्ली
• 64408 दिल्ली - गाजियाबाद
• 64423 गाजियाबाद - नई दिल्ली
• 64430 नई दिल्ली - गाजियाबाद
• 64425 गाजियाबाद - नई दिल्ली
• 64432 नई दिल्ली - गाजियाबाद
• 64417 गाजियाबाद - दिल्ली
• 64439 गाजियाबाद - दिल्ली
• 64406 दिल्ली - गाजियाबाद
• 64401 गाजियाबाद - दिल्ली
• 64434 दिल्ली - गाजियाबाद
• 64031 गाजियाबाद - साहिबाबाद

आंशिक रूप से रदद् की गई ट्रेनें

हादसे के चलते कुल 5 पैसेंजर ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द (शॉर्ट टर्मिनेट व शॉर्ट ओरिजिनेट) किया गया है.
• ट्रेन 64104 (नई दिल्ली - डीकेडीई) गाजियाबाद से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी (यानी नई दिल्ली के बजाय गाजियाबाद से चलेगी).
• ट्रेन 64109 (डीकेडीई - एसएसबी) गाजियाबाद पर ही शॉर्ट टर्मिनेट होगी.
• ट्रेन 64112 (एसएसबी - डीकेडीई) गाजियाबाद से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी.
• ट्रेन 64152 (दिल्ली - अलीगढ़ जंक्शन) गाजियाबाद से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी.
• ट्रेन 64053 (पलवल - गाजियाबाद) नई दिल्ली पर ही शॉर्ट टर्मिनेट होगी.

ट्रेनों को रास्ते मे रोककर चलाया जाएगा

मुरादाबाद मंडल व उत्तर मध्य रेलवे से आने वाली तथा आनंद विहार की ओर जाने वाली 8 ट्रेनों को रास्ते में रोककर चलाया गया है. मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय के अनुसार दुर्घटनास्थल पर तकनीकी टीम पटरियों और वैगनों को हटाने के काम में जुटी हुई है, जिससे रेल मार्ग पर जल्द से जल्द सामान्य परिचालन शुरू किया जा सके. रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे यात्रा पर निकलने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति की जांच कर लें.

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