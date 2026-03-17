बदायूं में HPCL के अफसरों की हत्या के आरोपी की 6 दुकानों पर चला बुलडोजर
12 मार्च को मुख्य प्रबंधक सुधीर गुप्ता तथा उप प्रबंधक हर्षित मिश्रा की गोली मारकर की गई थी हत्या.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 17, 2026 at 1:52 PM IST
बदायूं : एचपीसीएल प्लांट पर बीते 12 मार्च को दो अधिकारियों की हत्या मामले में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार आरोपी अजय प्रताप के घर और दुकानों पर प्रशासन की ओर से बुलडोजर की कार्रवाई मंगलवार को हुई. इससे पहले पीडब्ल्यूडी ने दो दिन में अवैध अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किया था. अजय प्रताप की रोड किनारे बनीं 6 दुकानों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवाया. इस कार्रवाई में दातागंज एसडीएम धर्मेंद्र कुमार सिंह और सीओ केके तिवारी 5 थानों की फोर्स के साथ मौके पर मौजूद रहे.
बता दें कि मूसाझाग क्षेत्र के गांव सैंजनी स्थित एचपीसीएल बायो पेट्रोलियम प्लांट पर दिनदहाड़े मुख्य प्रबंधक सुधीर गुप्ता तथा उप प्रबंधक हर्षित मिश्रा की सैंजनी गांव निवासी अजय प्रताप सिंह ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. हमलावर ने दोनों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं थीं. दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी. वारदात से प्लांट में दहशत फैल गई. इस बीच आरोपी अजय प्रताप मौका पाकर वहां से भाग गया था. सूचना मिलते ही थाना दातागंज और मूसाझाग थाना पुलिस मौके पर पहुंची.
छानबीन में सामने आया कि अजय प्रताप प्लांट में ऑपरेटर रह चुका था. उसे कंपनी से निकालने पर विवाद चल रहा था. इससे पूर्व भी प्रबंधक और उप प्रबंधक को जान से मारने की कोशिश की गई थी. इस मामले में मुकदमा भी चल रहा है. इस वारदात के बाद बाद 12 मार्च की रात ही पुलिस ने अजय को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया था.
इस क्रम में पीडब्ल्यूडी ने अजय प्रताप की सड़क किनारे की 6 दुकानों को लेकर नोटिस जारी किया था. प्रशासन के मुताबिक, यह अवैध निर्माण था. इसे हटाने के लिए दो दिन का समय दिया गया. हालांकि, आरोपी पक्ष की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई. इसके बाद मंगलवार को पुलिस-प्रशासन ने अवैध दुकानों को हटाने की कार्रवाई शुरू की. बुलडोजर लगाकर सभी 6 दुकानों को जमींदोज कर दिया गया. एसडीएम धर्मेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि दुकानें हटाने के लिए नोटिस दिया गया था. इसके बाद यह एक्शन लिया गया है.
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