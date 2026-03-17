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बदायूं में HPCL के अफसरों की हत्या के आरोपी की 6 दुकानों पर चला बुलडोजर

बदायूं में चला बुलडोजर. ( Photo Credit; ETV Bharat )

बदायूं : एचपीसीएल प्लांट पर बीते 12 मार्च को दो अधिकारियों की हत्या मामले में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार आरोपी अजय प्रताप के घर और दुकानों पर प्रशासन की ओर से बुलडोजर की कार्रवाई मंगलवार को हुई. इससे पहले पीडब्ल्यूडी ने दो दिन में अवैध अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किया था. अजय प्रताप की रोड किनारे बनीं 6 दुकानों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवाया. इस कार्रवाई में दातागंज एसडीएम धर्मेंद्र कुमार सिंह और सीओ केके तिवारी 5 थानों की फोर्स के साथ मौके पर मौजूद रहे. बदायूं में चला बुलडोजर. (Video Credit; ETV Bharat) बता दें कि मूसाझाग क्षेत्र के गांव सैंजनी स्थित एचपीसीएल बायो पेट्रोलियम प्लांट पर दिनदहाड़े मुख्य प्रबंधक सुधीर गुप्ता तथा उप प्रबंधक हर्षित मिश्रा की सैंजनी गांव निवासी अजय प्रताप सिंह ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. हमलावर ने दोनों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं थीं. दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी. वारदात से प्लांट में दहशत फैल गई. इस बीच आरोपी अजय प्रताप मौका पाकर वहां से भाग गया था. सूचना मिलते ही थाना दातागंज और मूसाझाग थाना पुलिस मौके पर पहुंची.