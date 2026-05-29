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'डर लगता है कि कहीं पुल भरभराकर गिर ना जाए..' 3 साल में ही 6 पिलर के नीचे का सरिया निकला!

गया में पुल को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. 6 पिलर के नीचे का सरिया निकलने लगा है. पढ़ें पूरी खबर..

Gaya bridge damaged
गया में बतसपुर सिलौंजा पुल जर्जर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 29, 2026 at 2:55 PM IST

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गयाजी: ज्ञान की नगरी से प्रसिद्ध बोधगया में उद्घाटन के महज कुछ सालों में ही एक पुल जर्जर हो गया है. इससे होकर हजारों स्थानीय लोगों के वाहनों के अलावे विदेशी पर्यटक भी गुजरते हैं. डूंगेश्वरी पहाड़ी को बोधगया से जोड़ने वाले इस पुल पर चलना अब खतरे को दावत देने जैसा है. हालांकि जिला कार्यपालक अभियंता का कहना है कि मरम्मती का काम शुरू हो गया है.

एक नहीं, बल्कि तीन पुल क्षतिग्रस्त: पटना आईआईटी की शोध रिपोर्ट में जिन पुलों के जर्जर होने की रिपोर्ट आई है, उनमें गया जिला के तीन पुल हैं. इसमें बतसपुर सिलैंजा से हो कर डूंगेश्वरी को जोड़ने वाला पुल, दूसरा अतरी विधानसभा क्षेत्र का चटकी दरियापुर गोरा रोड पुल और तीसरा बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में स्थित राजा बिगहा से बेलदार बिगहा जाने वाला पुल शामिल है. सभी पुल 10 करोड़ से अधिक राशि की लागत से बने थे

गया में पुल जर्जर, स्थानीय लोग चिंतित (ETV Bharat)

प्लिंथ से सरिया तक निकला: सिलैंजा बतसपुर पुल का निर्माण कार्य 2017-18 में हुआ था. इस पुल में 16 पिलर हैं लेकिन कुछ सालों में ही उस के अधिकतर पिलर जमीन से हवा में झूलने लगे हैं. वर्तमान में 6 से 7 पिलर ऐसी स्थिति में हैं, जिसकी खराब स्थिति इसी से समझी जा सकती है कि पिलर के नीचे की सरिया तक नजर आने लगी है.

वहीं, कुछ सरिया गलकर टूट भी गई है. पिलर के निचले भाग के लगभग आधे से ज्यादा हिस्से की सीमेंट तक पूरी तरह निकल चुकी है, जिससे 5- 6 फीट तक लोहे की रॉड साफ दिखाई दे रही है. जिन पिलरों का निचले हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है, वहां उसके ऊपर पुल पर खड़े होने पर अगर उस जगह से एक मोटरसाइकिल भी गुजरती है तो भूकंप के झटके की तरह पुल के हिलने का एहसास होगा. ये स्थिति सिर्फ बतसपुर पुल की नहीं है, बल्कि गया के सभी तीनों पुलों की है. कंपन के साथ हल्की आवाज भी आती है.

Gaya bridge damaged
बतसपुर सिलैंजा से हो कर डूंगेश्वरी को जोड़ने वाला पुल (ETV Bharat)

स्थानीय लोगों में भय: बतसपुर पुल की जर्जर स्थिति को लेकर स्थानीय लोग भी गंभीर चिंता व्यक्त कर रहे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि पुल की स्थिति पिछले एक सालों में बेहद खराब हुई है. पिछले साल सिर्फ एक पिलर की ऐसी स्थिति थी लेकिन अब लगभग 6 पिलरों की जर्जर स्थिति हो गई है. गांव के लोगों को डर लगा रहता है कि कहीं पुल गिर ना जाए.

हालांकि ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि इसकी संभावना आईआईटी पटना के इंजीनियरों ने भी जताई है. वैसे भी पुल से प्रतिदिन हजारों गाड़ियां (जिसमें बालू की ढुलाई करने वाले ओवरलोडेड हाइवा ट्रक भी होते हैं) गुजरते हैं. ऐसे में लोगों की चिंता जायज है.

"कई बार आवाज सुनकर डर जाते हैं कि कहीं पुल तो नहीं गिर गया? क्योंकि जब ओवर लोड हाइवा ट्रक का इस पुल से गुजर होता है तो पुल के कंपन की आवाज साफ तौर पर सुनाई देती है. उस समय ऐसा लगता है कि पूल कभी भी गिर सकता है."- राधा देवी, स्थानीय

Gaya bridge damaged
पिलर के नीचे का सरिया निकला (ETV Bharat)

100 गांवों का टूट जाएगा संपर्क: स्थानीय व्यक्ति कपिल कुमार कहते हैं कि अगर पुल गिरता है तो 100 गांवों के 70-80 हजार लोगों का संपर्क टूट जाएगा. उन्होंने कहा कि बरसात के समय मुहाने नदी में हल्की बारिश में भी बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है, पुल बनने से पहले बरसात में लोगों का बोधगया और गया का संपर्क कट जाता था.

"विदेशी पर्यटक बरसात में डुंगेश्वरी पहाड़ी पर नहीं जाते थे. अगर अब पुल टूटा है तो वैसे ही स्थिति फिर से होगी, पुल की ऐसी हालत ने सब को भय में डाल दिया है. सरकार को इस पर गंभीरता से जांच करानी चाहिए."- कपिल कुमार, स्थानीय

निर्माण के समय भी हुआ था विरोध: कपिल कुमार ने कहा कि निर्माण के समय ही करप्शन और उच्च क्वालिटी के सामानों का इस्तेमाल नहीं करने का आरोप निर्माण कंपनी पर लगा था. स्थानीय लोगों ने कई बार इसको लेकर अधिकारियों और नेताओं से शिकायत भी की थी. यहां गांव में दो बार एक एक महीने से भी ज्यादा समय तक काम इन सब चीजों को लेकर रुक रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे प्रशासन ने बिना जांच किए ही उस समय निर्माण कंपनी को आगे का कार्य करने की अनुमति दे दी थी?

स्थानीय व्यक्ति रोहित कुमार कहते हैं कि वो दूसरे राज्य में काम करते हैं. जब यहां बिहार में कोई पुल गिरता है तो वहां के लोग बिहार का मजाक बनाते हैं. ये हमलोगों के लिए शर्मिंदगी की भी बात है. सच है कि आखिर बिहार में ही पुल क्यों गिरते हैं? आखिर यहां किसी कार्य कंपनी या संबंधित विभाग के अभियंता जिन्होंने पुल की मजबूती का प्रमाण पत्र दिया हो उस पर बड़ी करवाई क्यों नहीं होती? इस तरह करवाई नहीं होने से कार्य में ही गड़बड़ी की मिलीभगत का संकेत मिलता है.

बालू उत्खनन के कारण ऐसी स्थिति: गया जिला कार्यपालक अभियंता पुल निर्माण बिहार श्रीकांत शर्मा का मानना है कि ये स्थिति बालू उत्खनन के कारण हुई है. बालू उत्खनन और इस नदी पर बाढ़ आने के कारण पिलर के निचले हिस्से को क्षति पहुंची है. इस मामले पर जांच भी चल रही है. जिले के तीनों पुल 2017-18 में निर्माण हुए थे. संबंधित कार्य कंपनियों का टाइम फ्रेम भी खत्म हो चुका है, इंजीनियरों की एक विशेष टीम ने जांच की है. उन्होंने बताया कि मरम्मती कार्य शुरू हो गया है.

"मरम्मती कार्य शुरू कर दिए गए हैं. पुल निगम के द्वारा पीलिंथ को ठीक किया जा रहा है. उसकी मजबूती के लिए विशेष कार्य हो रहे हैं, रिपेयरिंग का काम तेज गति से हो रहा है. बतसपुर सिलैंजा पुल के पिलर ज्यादा डैमेज हुए थे, जबकि अन्य पुलों में ज्यादा डैमेज नहीं है. अगले एक महीने के अंदर रिपेरिंग के सभी काम पूर्ण कर लिए जाएंगे फिर कोई खतरा नहीं बचेगा."- श्रीकांत शर्मा, जिला कार्यपालक अभियंता, पुल निर्माण विभाग

क्लीनिंग करके कवर होगा पिलर: वहीं, साइड पर मौजूद कंपनी के कर्मचारी मुन्ना पासवान ने बताया कि लगभग 12 पिलर को नुकसान पहुंचा हुआ है. इन में 6 पिलर ज्यादा हैं. सभी का रिपेयरिंग वर्क शुरू हुआ है, क्लीनिंग करके निचले हिस्से को कवर किया जाएगा, इस में कंक्रीट सीमेंट और सरिया का भी उपयोग होगा. काम होने के बाद पुल की मजबूती पहले जैसी ही हो जाएगी.

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