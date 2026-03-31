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छात्रों को स्कूल से लेकर लौट रहे कार खाई में गिरी, 4 बच्चे समेत छह घायल, AIIMS में भर्ती

मंडी: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ है. सुंदरनगर उपमंडल के अंतर्गत डैहर-समलेहु संपर्क मार्ग पर भंतरेहड़ नाले के पास एक कार अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे गहरी खाई में जा गिरी. इस हादसे में कार सवार चार मासूम बच्चों सहित एक महिला और चालक गंभीर रूप से घायल हो गए. सभी घायलों को तुरंत उपचार के लिए एम्स बिलासपुर ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है. डीएसपी सुंदरनगर ने हादसे के बारे में जानकारी दी.

डीएसपी सुंदरनगर भारत भूषण ने बताया, 'पुलिस हादसे के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है और जल्द ही हादसे के कारणों का खुलासा किया जाएगा'.

पुलिस से मिली प्राप्त जानकारी के अनुसार, सभी घायल डैहर क्षेत्र के एक निजी स्कूल से वार्षिक परीक्षा परिणाम लेकर अपने घर लौट रहे थे. जैसे ही उनकी कार भंतरेहड़ नाले के समीप पहुंची, अचानक वाहन चालक का नियंत्रण वाहन पर से हट गया और कार सड़क से नीचे नाले में लुढ़क गई. हादसा इतना भयावह था कि मौके पर चीख-पुकार मच गई.

घटना की आवाज सुनकर आसपास के स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत-बचाव कार्य शुरू किया. ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को खाई से बाहर निकाला गया. घायलों को एंबुलेंस के माध्यम से एम्स बिलासपुर पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उनका उपचार जारी है.