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कार्रवाई न होने से नाराज होकर टंकी पर चढ़े लोग, पुलिस के आश्वासन पर रात 12 बजे उतरे नीचे

एसीपी सांगानेर दीपक खंडेलवाल ने बताया​ कि प्रताप नगर में श्रीजगदीश धाम योजना के भूखंडधारकों की मांग को लेकर 6 महिला-पुरुष टंकी पर चढ़ गए. महिलाओं ने जमीन पर कब्जा नहीं मिलने और निर्माण के दौरान दबंगई का आरोप लगाया. पुलिस के आश्वासन के बाद रविवार रात करीब 12 बजे सभी नीचे उतरे.

जयपुर: प्रताप नगर इलाके में जमीन विवाद में कार्रवाई नहीं होने से नाराज 4 महिलाएं और 2 पुरुष पानी की टंकी पर चढ़ गए. रविवार को जमीन विवाद में कार्रवाई नहीं होने से नाराज लोग टंकी पर चढ़े थे. सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर पहुंचीं. प्रशासन ने टंकी के नीचे सुरक्षा जाल बिछाकर प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया. पुलिस ने कार्रवाई के लिए 10 दिन का समय मांगा.

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टंकी पर चढ़ने वालों के साथ मौजूद हरिओम के मुताबिक वर्ष 1998 में भूखंड के पट्टे लिए थे. जिस जमीन पर कॉलोनी काटी गई, उस पर विवाद था. तालाब होने के कारण जमीन पर स्टे आ गया, जिस वजह से भूखंडधारक कब्जा नहीं ले पाए. वर्ष 2005 में केस के बाद स्टे आ गया था. इसके बावजूद 2005 में ही एक व्यक्ति ने जमीन की रजिस्ट्री करा ली. वर्ष 2022 में जमीन से जुड़े मामले में फैसला आया. इसके बाद रजिस्ट्री कराने वाले व्यक्ति ने जेडीए से अप्रूवल लेकर उसी जमीन पर दूसरी कॉलोनी काट दी, जबकि पहले से ही वहां कॉलोनी कटी थी और भूखंड बिके हुए थे. मौके पर पहुंचे भूखंडधारकों को कब्जा नहीं लेने दिया गया. इस कॉलोनी में करीब 206 भूखंडधारक हैं, जिनमें से केवल 13 को कब्जा मिला है.

टंकी की सीढ़ियों पर बैठे पुरूष (ETV Bharat Jaipur)

भूखंडधारकों को कब्जा देने की मांग: पानी की टंकी पर चढ़ने वाली महिलाओं के भी इस योजना में भूखंड हैं. काफी समय से कब्जा नहीं मिलने से वे परेशान थीं. पीड़ितों की मांग है कि जमीन पर दूसरे लोगों के काम को रोका जाए, असली भूखंडधारकों को तुरंत कब्जा दिया जाए और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो. वहीं, दूसरे पक्ष ने आरोप लगाया कि फर्जी पट्टों के जरिए माहौल बनाया जा रहा है. पिछले साल इस मामले में प्रताप नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी. पुलिस ने आरोपियों को दस्तावेज पेश करने के लिए नोटिस भी दिए थे. दूसरे पक्ष का कहना है कि फर्जी दस्तावेज होने के कारण पुलिस पर दबाव बनाने के लिए लोग टंकी पर चढ़े थे. पुलिस पहले से ही मामले की जांच कर रही है.

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