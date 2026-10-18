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दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर 1.50 करोड़ की स्मैक पकड़ी, 6 गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में तस्करी के आरोपी और जब्त एसयूवी ( सोर्स- रेंज आईजी ऑफिस, जयपुर. )

जयपुर: दौसा जिले में ड्रग सप्लाई नेटवर्क पर कड़ा प्रहार करते हुए 'ऑपरेशन एंटी वेनम' के तहत बड़ी कार्रवाई में पुलिस ने 293.5 ग्राम स्मैक जब्त की है. इसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 1.50 करोड़ रुपए से ज्यादा है. इस कार्रवाई में 6 अंतरराज्यीय ड्रग स्मगलर को दबोचने में भी पुलिस को सफलता मिली है. इनके कब्जे से एक एसयूवी भी जब्त की गई है. दौसा में जयपुर रेंज की साइबर टीम, दौसा डीएसटी और दौसा सदर थाने की टीम ने संयुक्त रूप से इस कार्रवाई को अंजाम दिया है.