दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर 1.50 करोड़ की स्मैक पकड़ी, 6 गिरफ्तार

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर 1.50 करोड़ की स्मैक पकड़ी, 6 गिरफ्तार
स्मैक की खेप लेने आए दौसा के तस्कर लक्ष्मण सैनी, केदार सैनी और दिनेश सैनी पुलिस को देखकर भाग गए, जिनकी तलाश जारी है.
Published : October 18, 2026 at 5:13 PM IST
जयपुर: दौसा जिले में ड्रग सप्लाई नेटवर्क पर कड़ा प्रहार करते हुए 'ऑपरेशन एंटी वेनम' के तहत बड़ी कार्रवाई में पुलिस ने 293.5 ग्राम स्मैक जब्त की है. इसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 1.50 करोड़ रुपए से ज्यादा है. इस कार्रवाई में 6 अंतरराज्यीय ड्रग स्मगलर को दबोचने में भी पुलिस को सफलता मिली है. इनके कब्जे से एक एसयूवी भी जब्त की गई है. दौसा में जयपुर रेंज की साइबर टीम, दौसा डीएसटी और दौसा सदर थाने की टीम ने संयुक्त रूप से इस कार्रवाई को अंजाम दिया है.
जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने बताया कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर दौसा जिले के भांडारेज के पास यह कार्रवाई की गई, जिसमें 293.5 ग्राम स्मैक और एक एसयूवी जब्त कर 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया. दौसा सदर थाने में एनडीपीएस एक्ट और बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. उन्होंने बताया कि जयपुर रेंज की साइबर सेल को मुखबिर से जानकारी मिली कि कोटा के अहसान और शोएब अली दौसा के ड्रग तस्कर लक्ष्मण सैनी, केदार सैनी और दिनेश सैनी को एक्सप्रेसवे की भांडारेज पुलिया के पास स्मैक की खेप देने वाले हैं. खेप हासिल करने वाले पहले से ही पुलिया के पास इंतजार कर रहे हैं और कोटा से आने वाले तस्करों के लगातार संपर्क में हैं. जयपुर रेंज की साइबर सेल, दौसा डीएसटी और दौसा सदर थाने की संयुक्त टीम ने दबिश दी.
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पुलिस को देखकर भागे तीन तस्कर : उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई में कोटा निवासी अहसान अली (30), शोएब अली (32), शाहनवाज खान (29), मुकीम (29), शाहरुख हुसैन (31) और मोहम्मद शोएल उर्फ बल्लू (29) को गिरफ्तार किया है. हालांकि, स्मैक की खेप लेने आए दौसा के तस्कर लक्ष्मण सैनी, केदार सैनी और दिनेश सैनी पुलिस को देखकर भाग गए, जिनकी तलाश जारी है. इस मुकदमे की जांच बसवा थानाधिकारी नरेश शर्मा कर रहे हैं. इस सिंडिकेट में शामिल अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है. अहसान के खिलाफ दौसा के बांदीकुई, कोटा के किशोरपुरा और बूंदी के कोतवाली थाने में एनडीपीएस एक्ट के मुकदमे दर्ज हैं.
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मुख्य आरोपी की पत्नी करती डील फाइनल : पड़ताल में सामने आया है कि लक्ष्मण, केदार और दिनेश कोटा के मुख्य ड्रग सप्लायर अहसान और शोएब अली के संपर्क में थे और दौसा इलाके में लगातार स्मैक की तस्करी कर रहे थे. उन्होंने बताया कि अहसान की पत्नी शिवानी कंवर दौसा के तीनों तस्करों से तकनीकी साधनों के जरिए लंबे समय से डील कर रही थी. वह स्मैक की खरीद-फरोख्त से संबंधित वित्तीय लेनदेन करती और डील तय होने के बाद अहसान और शोएब को डिलीवरी देने भेजती. जांच में सामने आया है कि ये तस्कर जयपुर के अलावा अजमेर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर के साथ ही आसपास के राज्यों में भी स्मैक की तस्करी करते हैं.
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आईजी ने आमजन से की यह अपील : उन्होंने कहा कि ऑपरेशन एंटी वेनम के तहत मादक पदार्थों की तस्करी और इससे जुड़े नेटवर्क के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई जारी है. उन्होंने आमजन से अपील की है कि मादक पदार्थों के सेवन से बचें और बच्चों और नौजवानों को भी नशे की लत से दूर रहने के लिए प्रेरित करें. युवाओं की रगों में नशे का जहर घोलने वाले नशा तस्करों के बारे में पुलिस को जानकारी देने की भी अपील की है. उनका कहना है कि नशे की तस्करी और इससे जुड़े तस्करों के बारे में जानकारी देने वालों का नाम गोपनीय रखा जाएगा.