UP में 6 पीसीएस अफसरों के तबादले; मथुरा से राकेश कुमार हमीरपुर भेजे गए, महेश प्रकाश अपर जिलाधिकारी कानपुर नगर
मथुरा, हमीरपुर, कानपुर नगर, गोंडा और फिरोजाबाद के अधिकारियों का ट्रांसफर.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 30, 2026 at 6:54 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत करने के उद्देश्य से 6 सीनियर पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं. यह फेरबदल मुख्य रूप से मथुरा, हमीरपुर, कानपुर नगर, गोंडा और फिरोजाबाद जैसे जिलों को प्रभावित करता है. हाल ही में यूजीसी मामले में पीसीएस अलंकार अग्निहोत्री के निलंबन के बाद ये पहले तबादले हैं.
शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, ये तबादले तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं. सबसे महत्वपूर्ण बदलाव मथुरा में हुआ है, जहां राकेश कुमार, जो यहां नगर मजिस्ट्रेट एवं मंदिर परिसर के प्रभारी मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात थे, को अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व), हमीरपुर भेजा गया है. उनकी जगह अनुपम कुमार मिश्रा, जो गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण में विशेष कार्याधिकारी थे, को नगर मजिस्ट्रेट, मथुरा एवं प्रभारी मजिस्ट्रेट, मंदिर परिसर, मथुरा की जिम्मेदारी सौंपी गई है. मथुरा जैसे धार्मिक और पर्यटन महत्व के शहर में यह बदलाव प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने की दिशा में देखा जा रहा है. हाल ही में CM योगी के मथुरा जाने पर आचार्यों और पुलिस के बीच टकराव हुआ था.
कानपुर नगर में भी दो महत्वपूर्ण तबादले हुए हैं. राजेश कुमार, जो अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), कानपुर नगर थे, अब अपर जिलाधिकारी (नगर प्रशासन), कानपुर नगर बनाए गए हैं. वहीं, प्रतीक्षारत महेश प्रकाश को अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), कानपुर नगर का पद सौंपा गया है. रिंकी जायसवाल, जो प्रतीक्षारत थीं, को मुख्य राजस्व अधिकारी, गोंडा की जिम्मेदारी दी गई है. वहीं, अजय कुमार, जो कानपुर विकास प्राधिकरण में उप जिलाधिकारी थे, अब अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, फिरोजाबाद पद पर तैनात किए गए हैं.ये तबादले योगी सरकार की नियमित प्रशासनिक रणनीति का हिस्सा माने जा रहे हैं, जिसके तहत समय-समय पर अधिकारियों की पोस्टिंग में बदलाव कर कार्यक्षमता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है.
यह भी पढ़ें: यूपी में 4 वरिष्ठ IAS अफसरों का ट्रांसफर, जानिए कौन-कौन हैं?