ETV Bharat / state

UP में 6 पीसीएस अफसरों के तबादले; मथुरा से राकेश कुमार हमीरपुर भेजे गए, महेश प्रकाश अपर जिलाधिकारी कानपुर नगर

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत करने के उद्देश्य से 6 सीनियर पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं. यह फेरबदल मुख्य रूप से मथुरा, हमीरपुर, कानपुर नगर, गोंडा और फिरोजाबाद जैसे जिलों को प्रभावित करता है. हाल ही में यूजीसी मामले में पीसीएस अलंकार अग्निहोत्री के निलंबन के बाद ये पहले तबादले हैं.

शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, ये तबादले तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं. सबसे महत्वपूर्ण बदलाव मथुरा में हुआ है, जहां राकेश कुमार, जो यहां नगर मजिस्ट्रेट एवं मंदिर परिसर के प्रभारी मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात थे, को अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व), हमीरपुर भेजा गया है. उनकी जगह अनुपम कुमार मिश्रा, जो गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण में विशेष कार्याधिकारी थे, को नगर मजिस्ट्रेट, मथुरा एवं प्रभारी मजिस्ट्रेट, मंदिर परिसर, मथुरा की जिम्मेदारी सौंपी गई है. मथुरा जैसे धार्मिक और पर्यटन महत्व के शहर में यह बदलाव प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने की दिशा में देखा जा रहा है. हाल ही में CM योगी के मथुरा जाने पर आचार्यों और पुलिस के बीच टकराव हुआ था.