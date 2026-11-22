रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी! इस रूट पर चलेंगी 6 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें, देखें पूरा शेड्यूल
यात्रियों की भीड़ और लंबी वेटिंग लिस्ट को देखते रेलवे ने यह निर्णय लिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 10:41 AM IST
कानपुर: अगर आप दक्षिण भारत की तरफ सफर करने का प्लान कर रहे हैं और टिकट के लिए परेशान हैं, तो यह खबर आपके बेहद काम की हो सकती है. दरअसल, भारतीय रेलवे ने कानपुर और बेंगलुरु के बीच लगातार बढ़ रही यात्रियों की भीड़ और लंबी वेटिंग लिस्ट को देखते हुए विशेष ट्रेन के छह अतिरिक्त फेरे चलाने का निर्णय लिया है.
ये गाड़ियां कानपुर सेंट्रल से एसएमवीटी (सर एम. विश्वेश्वरैया टर्मिनल) बेंगलुरु के बीच चलाई जाएंगी. इससे नौकरीपेशा लोगों, छात्रों और व्यापारियों को कंफर्म टिकट मिलने में बड़ी आसानी होगी.
नवंबर से दिसंबर तक हर सप्ताह सुविधा
रेलवे प्रशासन की ओर से जारी समय-सारणी के अनुसार, गाड़ी संख्या 04131 कानपुर सेंट्रल-एसएमवीटी बेंगलुरु साप्ताहिक विशेष ट्रेन 22 नवंबर से 27 दिसंबर तक प्रत्येक रविवार को कानपुर सेंट्रल से रवाना होगी. इस दौरान यह ट्रेन कुल छह फेरे लगाएगी.
वहीं, वापसी दिशा में गाड़ी संख्या 04132 एसएमवीटी बेंगलुरु -कानपुर सेंट्रल विशेष ट्रेन 25 नवंबर से 30 दिसंबर तक प्रत्येक बुधवार को एसएमवीटी बेंगलुरु से कानपुर सेंट्रल के लिए चलेगी. वापसी में भी यह ट्रेन कुल छह फेरे पूरे करेगी.
आरक्षित के साथ सामान्य श्रेणी के यात्रियों का भी रखा गया ध्यान
इस विशेष ट्रेन में कुल 24 कोच लगाए जाएंगे, ताकि हर वर्ग के यात्रियों को सफर में आसानी हो सके. कोच संरचना के तहत ट्रेन में 10 स्लीपर (शयनयान), दो थर्ड एसी (वातानुकूलित तृतीय श्रेणी) और एक सेकंड एसी (वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी) कोच शामिल रहेगा. इसके अलावा बिना आरक्षण के सफर करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए नौ जनरल और दो एसएलआरडी कोच भी लगाए जाएंगे.
उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) डॉ. शिवम शर्मा ने बताया कि, बेंगलुरु रूट पर यात्रियों की लगातार बढ़ती मांग और उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए कानपुर सेंट्रल और एसएमवीटी बेंगलुरु के बीच विशेष ट्रेन के छह अतिरिक्त फेरे संचालित करने का निर्णय लिया गया है. इन अतिरिक्त फेरों के चलने से नियमित ट्रेनों में होने वाली भीड़ कम होगी और यात्रियों को कन्फर्म बर्थ मिलने में काफी सहूलियत होगी.
टिकट बुकिंग कर उठा सकते हैं लाभ
रेलवे के इस फैसले से खासतौर पर उन यात्रियों को फायदा होगा, जिन्हें नवंबर के आखिरी सप्ताह और दिसंबर में बेंगलुरु की यात्रा करनी है. यात्री आईआरसीटीसी की वेबसाइट, मोबाइल ऐप या रेलवे आरक्षण काउंटर के माध्यम से अपनी जरूरत के अनुसार टिकट बुक करा सकते हैं.
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