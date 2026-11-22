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रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी! इस रूट पर चलेंगी 6 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें, देखें पूरा शेड्यूल

6 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: अगर आप दक्षिण भारत की तरफ सफर करने का प्लान कर रहे हैं और टिकट के लिए परेशान हैं, तो यह खबर आपके बेहद काम की हो सकती है. दरअसल, भारतीय रेलवे ने कानपुर और बेंगलुरु के बीच लगातार बढ़ रही यात्रियों की भीड़ और लंबी वेटिंग लिस्ट को देखते हुए विशेष ट्रेन के छह अतिरिक्त फेरे चलाने का निर्णय लिया है.

ये गाड़ियां कानपुर सेंट्रल से एसएमवीटी (सर एम. विश्वेश्वरैया टर्मिनल) बेंगलुरु के बीच चलाई जाएंगी. इससे नौकरीपेशा लोगों, छात्रों और व्यापारियों को कंफर्म टिकट मिलने में बड़ी आसानी होगी.

नवंबर से दिसंबर तक हर सप्ताह सुविधा रेलवे प्रशासन की ओर से जारी समय-सारणी के अनुसार, गाड़ी संख्या 04131 कानपुर सेंट्रल-एसएमवीटी बेंगलुरु साप्ताहिक विशेष ट्रेन 22 नवंबर से 27 दिसंबर तक प्रत्येक रविवार को कानपुर सेंट्रल से रवाना होगी. इस दौरान यह ट्रेन कुल छह फेरे लगाएगी. वहीं, वापसी दिशा में गाड़ी संख्या 04132 एसएमवीटी बेंगलुरु -कानपुर सेंट्रल विशेष ट्रेन 25 नवंबर से 30 दिसंबर तक प्रत्येक बुधवार को एसएमवीटी बेंगलुरु से कानपुर सेंट्रल के लिए चलेगी. वापसी में भी यह ट्रेन कुल छह फेरे पूरे करेगी. आरक्षित के साथ सामान्य श्रेणी के यात्रियों का भी रखा गया ध्यान