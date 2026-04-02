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रेणु हत्याकांड में 6 अन्य आरोपी गिरफ्तार, आरोपी को होटल में कमरा, सिम और लाखों रुपए देकर की थी मदद

ससुराल और पीहर पक्ष ने महिला की मौत का कारण सीढ़ियों से गिरना बताया था. पुलिस जांच में मामला हत्या का निकला था.

6 Other Accused Arrested in Renu Murder Case
रेणु हत्याकांड में गिरफ्तार 6 अन्य आरोपी (ETV Bharat Jhalawar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 2, 2026 at 1:00 PM IST

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झालावाड़: जिले के अकलेरा थाना क्षेत्र में गत दिनों चन्दीपुर इलाके में हुए जघन्य रेणु हत्याकांड मामले में पुलिस ने 6 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इन्होंने इस हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपी पति कृपाल सिंह की किसी ने किसी रूप में मदद की थी. इन मददगारों के द्वारा आरोपी को अपनी आईडी से होटल में कैमरा, सिम कार्ड, फोनपे पर लाखों रुपए उपलब्ध कराए थे.

झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि अकलेरा थाना क्षेत्र के चन्दीपुर इलाके में गत दिनों हुए रेणु हत्याकांड में पुलिस ने 6 अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है. इस जघन्य हत्याकांड में मृतका के पति समेत 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. मददगारों ने कृपाल सिंह को सिम कार्ड, होटल में कमरा दिलाने, फोन पर लाखों रुपए पहुंचाने में मदद की थी. पुलिस ने इस मामले में रोशन, राहुल उर्फ ओम प्रकाश, नवीन, ललित, इकबाल और जावेद को गिरफ्तार किया है. ये सभी आरोपी स्थानीय नागरिक हैं.

अन्य आरोपियों ने मुख्य आरोपी की यूं की थी मदद (ETV Bharat Jhalawar)

पढ़ें: परिजन बोले–सीढ़ियों से गिरने से हुई महिला की मौत, पोस्टमार्टम और साक्ष्य ने खोली पोल, पति गिरफ्तार

क्या है मामला: अकलेरा थाना क्षेत्र के चंदीपुर इलाके में गत दिनों एक महिला की मौत हो गई थी. इसके बाद महिला के पीहर और ससुराल पक्ष ने इस दुर्घटना करार दिया था. हालांकि मौके पर मिले साक्ष्य और क्राइम सीन महिला की हत्या की ओर इशारा कर रहे थे. जांच कर रहे हेड कांस्टेबल सतवीर ने संदेह होने पर अकलेरा थाने में अपनी ओर से अज्ञात के खिलाफ संदिग्ध मौत का मामला दर्ज कराया. महिला के परिजनों ने महिला की मौत का कारण सीढ़ियों से गिरना बताया था. लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके शरीर पर करीब 19 फैक्चर थे. पुलिस ने इस मामले में मृतका के पति कृपाल सिंह को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था. आरोपी रिमांड पर है.

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