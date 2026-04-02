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रेणु हत्याकांड में 6 अन्य आरोपी गिरफ्तार, आरोपी को होटल में कमरा, सिम और लाखों रुपए देकर की थी मदद

रेणु हत्याकांड में गिरफ्तार 6 अन्य आरोपी ( ETV Bharat Jhalawar )

झालावाड़: जिले के अकलेरा थाना क्षेत्र में गत दिनों चन्दीपुर इलाके में हुए जघन्य रेणु हत्याकांड मामले में पुलिस ने 6 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इन्होंने इस हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपी पति कृपाल सिंह की किसी ने किसी रूप में मदद की थी. इन मददगारों के द्वारा आरोपी को अपनी आईडी से होटल में कैमरा, सिम कार्ड, फोनपे पर लाखों रुपए उपलब्ध कराए थे. झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि अकलेरा थाना क्षेत्र के चन्दीपुर इलाके में गत दिनों हुए रेणु हत्याकांड में पुलिस ने 6 अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है. इस जघन्य हत्याकांड में मृतका के पति समेत 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. मददगारों ने कृपाल सिंह को सिम कार्ड, होटल में कमरा दिलाने, फोन पर लाखों रुपए पहुंचाने में मदद की थी. पुलिस ने इस मामले में रोशन, राहुल उर्फ ओम प्रकाश, नवीन, ललित, इकबाल और जावेद को गिरफ्तार किया है. ये सभी आरोपी स्थानीय नागरिक हैं.