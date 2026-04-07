यूपी परिवहन विभाग के 6 अफसरों को प्रमोशन के बाद मिली नई तैनाती, मुख्यालय पर तैनात प्रेम सिंह को फिरोजाबाद का कार्यभार
लखनऊ में तैनात सुशील सिंह बने बहराइच के एआरटीओ प्रशासन.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 7, 2026 at 1:35 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश शासन ने सोमवार को परिवहन विभाग के कई पदोन्नत अधिकारियों की तैनाती के आदेश जारी कर दिए हैं. प्रमोशन पाने वाले अधिकारियों के अलावा मुख्यालय पर तैनात एआरटीओ प्रेम सिंह को भी फील्ड पर तैनाती दे दी गई है. अब यह अधिकारी जल्द नए स्थानों पर ज्वाइन करेंगे जिससे जनता के काम समय पर संपन्न हो सकेंगे. परिवहन विभाग के विशेष सचिव खेमपाल सिंह की तरफ से सभी अधिकारियों की तैनाती के आदेश जारी किए गए हैं.
परिवहन आयुक्त मुख्यालय पर तैनात सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रेम सिंह को फिरोजाबाद के एआरटीओ प्रशासन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के पद पर पदोन्नति अजीत सिंह को जौनपुर का एआरटीओ प्रशासन बनाया गया है. सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के पद पर पदोन्नत आकांक्षा सिंह पटेल को गाजियाबाद का एआरटीओ प्रवर्तन, तृतीय दल बनाया गया है.
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के पद पर पदोन्नति संजय सिंह को सिद्धार्थनगर का एआरटीओ प्रशासन बनाया गया है. सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के पद पर पदोन्नत सुशील कुमार को बहराइच का सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) बनाया गया है. वर्तमान में वे लखनऊ आरटीओ कार्यालय में आरआई के रूप में कार्यरत हैं. उनका प्रमोशन कुछ माह पहले एआरटीओ के पद पर हुआ था. सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के पद पर प्रोन्नत वीरेंद्र प्रताप यादव को चित्रकूट का सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) बनाया गया है.
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