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अलीगढ़ में दबंगों ने नाबालिग के सिर में ठोकी 6 कील, शिकायत करने पर दरोगा ने चौकी से भगाया, जानिए क्या है पूरा मामला

दबंगों ने नाबालिग के सिर में ठोकी 6 कील. ( Photo Credit; Aligarh Police )

अलीगढ़ : थाना रोरावर क्षेत्र से इंसानियत को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. आरोप है कि गांव के दबंग युवकों ने शराब के लिए पैसे न देने पर 15 वर्षीय किशोर की पिटाई की और उसके सिर में छह कीलें ठोक दीं. आरोप है कि पुलिस चौकी में शिकायत करने गए तो दरोगा ने भगा दिया. गंभीर हालत में किशोर को मलखान सिंह जिला अस्पताल ले जाया गया. जहां से मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है. मामले में पुलिस ने एक आरोपी नाबालिग को हिरासत में लिया है. पीड़ित किशोर ने बताया कि वह घर के बाहर खड़ा था, तभी पड़ोस का युवक जैद अपने कुछ साथियों के साथ वहां पहुंचा. मेरे पास 200 रुपये थे. आरोपियों ने शराब लाने के लिए दबाव बनाया. जब मैंने शराब लाने और पैसे देने से मना किया, तो पहले चप्पलों से बेरहमी से पीटा. इसके बाद उसे घर के अंदर ले जाकर सिर में कीलें ठोक दी गईं. नाबालिग के सिर में ठोकी 6 कील. (Video Credit; ETV Bharat) घटना के समय पीड़ित की दादी काम पर गई हुई थीं. उन्होंने बताया कि जब वह वापस लौटीं तो पोता दर्द से तड़प रहा था. आरोप है कि चार से पांच लोगों ने मिलकर किशोर के साथ मारपीट की और उसके सिर में एक नहीं बल्कि छह कीलें ठोक दीं. उन्होंने बताया कि घर पर उस समय कोई मौजूद नहीं था, जिसका फायदा उठाकर आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया.