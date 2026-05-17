अलीगढ़ में दबंगों ने नाबालिग के सिर में ठोकी 6 कील, शिकायत करने पर दरोगा ने चौकी से भगाया, जानिए क्या है पूरा मामला
परिजनों का आरोप है कि दबंग शराब के लिए पैसा मांग रहे थे, नहीं देने पर मारपीट की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 17, 2026 at 4:27 PM IST|
Updated : May 17, 2026 at 6:00 PM IST
अलीगढ़ : थाना रोरावर क्षेत्र से इंसानियत को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. आरोप है कि गांव के दबंग युवकों ने शराब के लिए पैसे न देने पर 15 वर्षीय किशोर की पिटाई की और उसके सिर में छह कीलें ठोक दीं. आरोप है कि पुलिस चौकी में शिकायत करने गए तो दरोगा ने भगा दिया. गंभीर हालत में किशोर को मलखान सिंह जिला अस्पताल ले जाया गया. जहां से मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है. मामले में पुलिस ने एक आरोपी नाबालिग को हिरासत में लिया है.
पीड़ित किशोर ने बताया कि वह घर के बाहर खड़ा था, तभी पड़ोस का युवक जैद अपने कुछ साथियों के साथ वहां पहुंचा. मेरे पास 200 रुपये थे. आरोपियों ने शराब लाने के लिए दबाव बनाया. जब मैंने शराब लाने और पैसे देने से मना किया, तो पहले चप्पलों से बेरहमी से पीटा. इसके बाद उसे घर के अंदर ले जाकर सिर में कीलें ठोक दी गईं.
घटना के समय पीड़ित की दादी काम पर गई हुई थीं. उन्होंने बताया कि जब वह वापस लौटीं तो पोता दर्द से तड़प रहा था. आरोप है कि चार से पांच लोगों ने मिलकर किशोर के साथ मारपीट की और उसके सिर में एक नहीं बल्कि छह कीलें ठोक दीं. उन्होंने बताया कि घर पर उस समय कोई मौजूद नहीं था, जिसका फायदा उठाकर आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया.
पीड़ित परिवार का आरोप है कि घटना के बाद जब वे शिकायत लेकर शाहपुर कुतुब चौकी पहुंचे तो वहां मौजूद दरोगा ने उनकी बात सुनने के बजाय किशोर को चौकी से भगा दिया. मलखान सिंह जिला अस्पताल में तैनात डॉ. हसन खान ने बताया कि 15 वर्षीय किशोर को इलाज के लिए लाया गया था. उसके सिर में कीलें चुभी हुई थीं. किशोर की हालत गंभीर होने पर उसे बेहतर उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया.
क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम नरेंद्र कुमार ने बताया कि थाना रोरावर इलाके में दो पक्षों के बीच शराब पीने को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसमें एक पक्ष के चोट आई थी, उसका मेडिकल कराया गया. तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है. एक नाबालिग आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस चौकी से किशोर को भगाया नहीं गया है. किसी तरह की कोई अभद्रता नहीं की गई है. अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है. थाना प्रभारी रोरावर को तथ्य तस्दीक कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.
वहीं चौकी प्रभारी का कहना है कि किशोर शराब के नशे में था. जबकि परिवार का दावा है कि मेडिकल जांच में अल्कोहल की पुष्टि नहीं हुई. पीड़ित परिवार आरोपियों की गिरफ्तारी और कार्रवाई की मांग कर रहा है.
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