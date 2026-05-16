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वाराणसी में दालमंडी की 6 मस्जिदें होंगी शिफ्ट, 31 मई तक सभी मकानों को खाली करना होगा

वाराणसी में चल रही दालमंडी चौड़ीकरण एवं सौंदर्यीकरण की परियोजना के तहत नई सड़क बनाई जाएगी. इससे लहुराबीर-गोदौलिया मार्ग से श्री काशी विश्वनाथ धाम के गेट नंबर-4 तक श्रद्धालु आसानी से पहुंच सकेंगे. इसकी कुल लंबाई 650 मीटर की होगी और चौड़ाई (प्रस्तावित) करीब 17.4 मीटर की होगी. इस परियोजना की कुल अनुमानित लाग लगभग 221 करोड़ रुपये से अधिक की है.

वाराणसी : दालमंडी में चौड़ीकरण का कार्य लगातार जारी है. चौड़ीकरण का काम अगस्त माह में पूरा कर रिपोर्ट शासन को सौंपनी है. इस परियोजना के अंतर्गत 31 मई तक कुल 187 संपत्तियों को खाली कराने का प्लान है. इसमें अभी तक 107 संपत्तियां खाली कराई जा चुकी हैं. इन्हीं में 6 मस्जिदें भी हैं, जो चौड़ीकरण की जद में आ रही हैं. इसको लेकर मस्जिदों की प्रबंंधन समितियों और मुतवल्लियों से बातचीत की जा रही है, जिसमें पुनर्वास और विस्थापन का प्रस्ताव रखा गया है.

चौड़ीकरण की जद में 6 मस्जिदें : दालमंडी चौड़ीकरण की योजना को प्रशासन 31 मई तक पूरा करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है. अब तक 107 संपत्तियों को खाली करा लिया गया है, जबकि बाकी 80 संपत्तियों को जल्द ही खाली करा लिया जाएगा. इन्हीं में 6 मस्जिदें भी आ रही हैं. इसको लेकर लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता केके सिंह ने बताया कि इन मस्जिदों को लेकर प्रबंंधन समितियों और मुतवल्लियों से बातचीत की जा रही है. तीन से चार दिन में पुनर्वास और विस्थापन को लेकर कोई न कोई हल निकलने की संभावना है. इन संपत्तियों को हटाने के लिए 31 मई तक का समय दिया गया है. मुतवल्लियों और प्रबंधन समिति के सहमति के आधार पर ही आगे की प्रक्रिया होगी.

लोक निर्माण विभाग ने कमेटियों से की बात : चौड़ीकरण की जद में अन्य संपत्तियों के अलावा जो मस्जिदें आ रही हैं उनमें लंगड़ा हाफिज मस्जिद जोकि 200 साल से अधिक पुरानी है, करीमुल्लाह बेग मस्जिद जोकि लगभग 226 साल पुरानी है, निसारन मस्जिद, अली रजा मस्जिद, संगमरमर वाली मस्जिद और रंगीले शाह मस्जिद शामिल है. इन मस्जिदों को लेकर लोक निर्माण विभाग ने कमेटियों के सामने दो बातें रखी हैं. एक वक्फ की समान क्षेत्रफल वाली जमीन उपलब्ध कराई जाती है, तो सरकार वहां मस्जिद निर्माण की लागत उपलब्ध कराएगी. दूसरा अगर कोई उपयुक्त सरकारी भूमि चिह्नित की जाती है, तो उसी क्षेत्रफल में नई मस्जिद का निर्माण कराया जाएगा.

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