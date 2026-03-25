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श्रावस्ती के आश्रम में मांसाहारी अवशेष फेंकने के मामले में 6 और आरोपी गिरफ्तार

20 मार्च को मामले में शांतिभंग की आशंका के चलते चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था.

6 और आरोपी गिरफ्तार
6 और आरोपी गिरफ्तार (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 25, 2026 at 10:32 AM IST

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श्रावस्ती: जिला पुलिस ने सोनपथरी आश्रम के पास नाले में मांसाहारी भोजन के अवशेष फेंकने के मामले में 6 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. मामले में अब-तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. हिन्दू संगठनों के आक्रोश के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है.

जानकारी के अनुसार, घटना 17 मार्च 2026 की है. आरोप है कि कुछ लोगों ने मांसाहारी भोजन तैयार किया और उसके अवशेष सोनपथरी नाले में फेंक दिए. नाले का पानी सोनपथरी आश्रम में आने वाले श्रद्धालु पीने, भोजन बनाने और मंदिर की सफाई में उपयोग करते हैं. इस कृत्य से श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं आहत होने की बात सामने आई थी. आश्रम के पुजारी की तहरीर पर थाना सिरसिया में मुकदमा दर्ज कराया था.

इसके अतिरिक्त, वन विभाग ने भी एक प्रार्थना पत्र दिया था. इसके आधार पर जंगल में अवैध रूप से आग जलाने, जीव-जंतुओं को नुकसान पहुंचाने और आगजनी की आशंका को लेकर भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 9, 26, 27 और 29 के अंतर्गत एक और अभियोग पंजीकृत किया.

थानाध्यक्ष सिरसिया प्रभारी शैलकांत उपाध्याय के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मंगलवार को 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया. उनके खिलाफ नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है. पुलिस ने बताया कि इससे पहले 20 मार्च को इसी मामले में शांतिभंग की आशंका के चलते चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था.

गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में जमाल अहमद पुत्र निसार अहमद निवासी ग्राम महरूमूर्तिहा थाना हरदत नगर ग्रट जनपद श्रावस्ती, इरफान अहमद पुत्र जमाल अहमद निवासी ग्राम महरूमूर्तिहा थाना हरदत नगर ग्रट जनपद श्रावस्ती, शाकिर पुत्र अली हुसैन निवासी ग्राम गायत्रीनगर थाना रिसिया जनपद बहराइच, शेरु अहमद पुत्र साबिर अहमद निवासी रिसिया जनपद बहराइच, शमसाम अली पुत्र मो. अली निवासी रविदास नगर थाना रिसिया जनपद बहराइच, सूफियान पुत्र जुनैद अली निवासी महरूमूर्तिहा थाना हरदत नगर गिरन्ट श्रावस्ती शामिल है.

प्रशासन ने इस मामले में स्पष्ट किया है कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले कृत्यों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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