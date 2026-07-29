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लखनऊ में पानी की बाल्टी में गिरने से 6 माह के बच्चे की मौत

कुलदीप और शिवानी का शिवांश पहली संतान था.

बाल्टी में गिरने से 6 माह के बच्चे की मौत
बाल्टी में गिरने से 6 माह के बच्चे की मौत (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 29, 2026 at 7:56 PM IST

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लखनऊ: पीजीआई थाना क्षेत्र के सतगुरुपुरम कॉलोनी में बुधवार सुबह एक छह माह का मासूम घर में खेलते समय पानी से भरी बाल्टी में गिर गया, जिससे डूबने से उसकी मौत हो गई. काफी देर तक बच्चे के नहीं दिखने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, तो बच्चा बाल्टी में अचेत अवस्था में मिला. आनन-फानन में उसे निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

मूल रूप से गोंसाईगंज-सुलतानपुर के रहने वाला कुलदीप, अपनी पत्नी शिवानी के साथ पीजीआई थाना क्षेत्र के सतगुरुपुरम कॉलोनी में रहता था. दोनों मजदूरी करके अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे. 6 माह का मासूम शिवांश उनकी पहली संतान था.

जानकारी के अनुसार, बुधवार सुबह कुलदीप काम पर चला गए था और पत्नी शिवानी घर के दैनिक कामकाज में व्यस्त थीं. इसी दौरान तख्त पर खेल रहा मासूम शिवांश अचानक सरकते हुए नीचे रखी पानी से भरी बाल्टी तक पहुंच गया और खेलते-खेलते उसमें गिर गया. ​काफी देर तक जब मासूम की आवाज नहीं आई और मां का ध्यान बच्चे पर गया, तो वह उसे तलाशने लगीं. जब कमरे में बाल्टी के पास पहुंची तो बच्चा बाल्टी में अचेत अवस्था में पड़ा मिला. जिससे मां की चीख-पुकार निकल गई.

आवाज सुनकर आसपास के पड़ोसी तुरंत मौके पर एकत्र हो गए, ​पड़ोसियों ने मासूम को आनन-फानन में पास के निजी अस्पताल ले गए, जहां के डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया. सूचना मिलते ही पिता कुलदीप भी बदहवास हालत में अस्पताल पहुंचा, परिजनों ने उम्मीद में शिवांश को अन्य अस्पतालों में भी दिखाया, लेकिन डॉक्टरों ने हर जगह मासूम को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

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