लखनऊ में मंदिर की दीवार गिरी; मलबे में दबने से 6 माह के मासूम की मौत, मची चीख-पुकार
एसीपी अलीगंज शशि कुमार मिश्रा ने बताया कि आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 9, 2026 at 6:05 PM IST
लखनऊ : राजधानी के अलीगंज इलाके में एक दर्दनाक हादसा हो गया. गुरुवार सुबह करीब 11 बजे एक मंदिर की जर्जर दीवार गिरने से मासूम (6 माह) जख्मी हो गया. घायल अवस्था में उसे अस्पताल पहुंचाया गया. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. हादसे के वक्त दीवार के बगल में बनी झोपड़ी में मासूम सो रहा था.
पुलिस के मुताबिक, सीतापुर के मिसरिख निवासी गजोधर, जो पेशे से ऑटो चालक हैं. मंदिर के पास ही झुग्गी-झोपड़ी बनाकर अपने परिवार के साथ रहते हैं. गुरुवार सुबह थाना क्षेत्र के डांडिया स्थित पुराना हनुमान मंदिर की एक जर्जर दीवार सुबह करीब 11 बजे अचानक भरभराकर ढह गई.
परिजनों के मुताबिक, सुबह जब परिवार अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त था, तभी मंदिर की एक पुरानी दीवार अचानक ढह गई. दीवार का मलबा सीधे झोपड़ी पर गिर गया. इस हादसे में 6 माह का मासूम मलबे के नीचे दब गया. चीख-पुकार सुनकर आस-पास के लोग इकट्ठा हो गए.
सूचना मिलते ही अलीगंज पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और युद्धस्तर पर राहत कार्य शुरू किया. पुलिसकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद मासूम को मलबे से बाहर निकाला और तत्काल भाऊराव देवरस अस्पताल पहुंचाया. बच्चे की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया. उपचार के दौरान मासूम ने दम तोड़ दिया.
एसीपी अलीगंज शशि कुमार मिश्रा के मुताबिक, घटना के बाद पुलिस बल मौके पर तैनात है, ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे. शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.
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