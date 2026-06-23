ETV Bharat / state

लखनऊ नगर निगम कार्यकारिणी समिति में 6 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित, BJP का दबदबा बरकरार

लखनऊ: नगर निगम की वित्तीय और प्रशासनिक फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली कार्यकारिणी समिति के चुनाव में सोमवार को छह सदस्य निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए. इनमें पांच पार्षद भारतीय जनता पार्टी से और एक सदस्य समाजवादी पार्टी से चुना गया है. कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होता है और इसके छह सदस्यों का कार्यकाल हाल ही में समाप्त हुआ था, जिसके बाद नए सदस्यों के चयन की प्रक्रिया पूरी की गई. नगर निगम मुख्यालय स्थित त्रिलोकीनाथ सभागार में आयोजित विशेष अधिवेशन में चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई. भाजपा ने पहले ही अपने पांच उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए थे, जबकि विपक्षी दलों की ओर से कोई अतिरिक्त उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा गया. ऐसे में सभी छह प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो गए.

राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि सपा वरिष्ठ पार्षद और छह बार के निर्वाचित जनप्रतिनिधि यावर हुसैन रेशू को उम्मीदवार बना सकती है. देर रात तक उनके नाम पर सहमति बनने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन चुनाव से कुछ घंटे पहले पार्टी ने रणनीति बदलते हुए ममता रावत को मैदान में उतार दिया.

ममता रावत के नाम पर आखिरी समय में मुहर: सपा पार्षद दल के नेता कामरान बेग ने अंतिम समय में ममता रावत के नाम का प्रस्ताव रखा. बताया जाता है कि ममता रावत ने स्वयं महापौर को फोन कर अपने नामांकन की जानकारी दी. चुनाव प्रक्रिया के दौरान कामरान बेग सदन में मौजूद नहीं रहे, जिससे इस निर्णय को लेकर राजनीतिक चर्चाएं और तेज हो गईं. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सपा द्वारा महिला पार्षद को उम्मीदवार बनाए जाने के पीछे महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने और संगठनात्मक संदेश देने की रणनीति भी हो सकती है.



कार्यकारिणी समिति क्यों है महत्वपूर्ण: नगर निगम की कार्यकारिणी समिति को निगम प्रशासन की सबसे प्रभावशाली समितियों में गिना जाता है. यह समिति वित्तीय प्रस्तावों, प्रशासनिक निर्णयों और विभिन्न विकास योजनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों पर विचार कर निर्णय लेती है. महापौर के साथ समिति के सदस्य नगर निगम की नीतियों और कार्यों की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं. यदि कार्यकारिणी समिति के लिए निर्धारित पदों से अधिक उम्मीदवार होते, तो मतदान कराया जाता. हालांकि इस बार केवल छह नामांकन होने के कारण सभी उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया.



पुराने सदस्यों का कार्यकाल समाप्त: जिन छह सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हुआ, उनमें भाजपा के भुगुनाथ शुक्ला, अनुराग मिश्रा, गौरी सांवरिया, कृष्ण नारायण सिंह और चरनजीत सिंह गांधी तथा सपा की सबा हसन मंसूरी शामिल थीं. वर्तमान में कार्यकारिणी समिति में पहले से कार्यरत सदस्यों में भाजपा के अरुण राय, पृथ्वी गुप्ता, पिंकी रावत, राजेश सिंह गब्बर और संदीप शर्मा तथा सपा के रामनरेश चौरसिया शामिल हैं.



उपाध्यक्ष पद को लेकर बढ़ी चर्चा: कार्यकारिणी समिति में नए सदस्यों के चयन के बाद अब उपाध्यक्ष पद को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं. अब तक यह जिम्मेदारी चरनजीत सिंह गांधी के पास थी, जिनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है. भाजपा पार्षद सुशील तिवारी ‘पम्मी’ को उपाध्यक्ष पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा है. हालांकि अंतिम निर्णय पार्टी नेतृत्व और कार्यकारिणी समिति की आगामी बैठक में लिया जाएगा.





ये भी पढ़ेंः मेरठ में आधे घंटे ट्रैक पर फंसी नमो भारत ट्रैक; सिग्नल फॉल्ट बना कारण, यात्री रहे परेशान

ये भी पढ़ेंः आखिर क्यों धधक रही हैं यूपी में इमारतें? NEC के बारे में पता नहीं, आसानी से मिल रही NOC, जानें क्या है नियम