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भारतीय डाक के 6 लाख जीडीएस व कर्मचारी महासंघ राष्ट्रव्यापी आंदोलन की तैयारी में, क्या है वजह जानिए

फर्रुखाबाद: जिले में भूरे भारत में भारतीय डाक कर्मचारी महासंघ ने डाक प्रशासन की है हठधर्मिता, बढ़ते मानसिकता और प्रशासनिक दबाव के कारण डाक कर्मचारी आंदोलन करने के लिए भी विवश हो रहे हैं. इस आंदोलन के दौरान डाक विभाग के माध्यम से भेजे जाने वाले पत्र, पार्सल, बैंकिंग सेवाओं में लोगो को असुविधा हो सकती है.





ऐसे में भारतीय डाक कर्मचारी महासंघ ने अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है. जानते हैं क्या है मांगे और क्या है वजह. फतेहगढ़ में तैनात डिप्टी पोस्टमास्टर संदीप तिवारी ने बताया की पूरे भारत में करीब 5 से 6 लाख जीडीएस और विभागीय कर्मचारी हैं. करीब डेढ़ लाख डाकघर पूरे भारत में संचालित हो रहे हैं. ऐसे में भारतीय डाक कर्मचारी महासंघ कर्मचारी विरोधी नीतियों लक्ष्य आधारित उत्पीड़न, निजीकरण और विभागीय समस्याओं के विरोध में राष्ट्रव्यापी आंदोलन भारतीय डाक कर्मचारी महासंघ एवं संबद्ध यूनियनों द्वारा 20 जुलाई 2026 से 27 जुलाई 2026 तक कार्यालय मे काली पट्टी लगाकर कार्य करेंगे.