भारतीय डाक के 6 लाख जीडीएस व कर्मचारी महासंघ राष्ट्रव्यापी आंदोलन की तैयारी में, क्या है वजह जानिए
आंदोलन के दौरान डाक विभाग की सेवाओं पर पड़ सकता है असर.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 16, 2026 at 2:04 PM IST|
Updated : July 16, 2026 at 2:44 PM IST
फर्रुखाबाद: जिले में भूरे भारत में भारतीय डाक कर्मचारी महासंघ ने डाक प्रशासन की है हठधर्मिता, बढ़ते मानसिकता और प्रशासनिक दबाव के कारण डाक कर्मचारी आंदोलन करने के लिए भी विवश हो रहे हैं. इस आंदोलन के दौरान डाक विभाग के माध्यम से भेजे जाने वाले पत्र, पार्सल, बैंकिंग सेवाओं में लोगो को असुविधा हो सकती है.
ऐसे में भारतीय डाक कर्मचारी महासंघ ने अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है. जानते हैं क्या है मांगे और क्या है वजह. फतेहगढ़ में तैनात डिप्टी पोस्टमास्टर संदीप तिवारी ने बताया की पूरे भारत में करीब 5 से 6 लाख जीडीएस और विभागीय कर्मचारी हैं. करीब डेढ़ लाख डाकघर पूरे भारत में संचालित हो रहे हैं. ऐसे में भारतीय डाक कर्मचारी महासंघ कर्मचारी विरोधी नीतियों लक्ष्य आधारित उत्पीड़न, निजीकरण और विभागीय समस्याओं के विरोध में राष्ट्रव्यापी आंदोलन भारतीय डाक कर्मचारी महासंघ एवं संबद्ध यूनियनों द्वारा 20 जुलाई 2026 से 27 जुलाई 2026 तक कार्यालय मे काली पट्टी लगाकर कार्य करेंगे.
28 जुलाई 2026 मंडलीय कार्यालय पर लंच आवर प्रदर्शन एवं गेट मीटिंग करेंगे.उसके बाद 5 अगस्त 2026 से एक दिवसीय हड़ताल पर रहेंगे. 18 अगस्त 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे. उन्होंने बताया कि हमारी केंद्र सरकार से प्रमुख मांगे हैं कि लक्ष्य के नाम पर सभी कर्मचारी एवं जीडीएस का शोषण बंद किया जाए. रेलवे मेल सेवा आरएमएस को चालू रखा जाए एवं आरटीएन व्यवस्था को बंद किया जाए.
डाक कर्मियों की मांग
- एमएमएस,आरएमएस, सिविल विंग, एवं अन्य संवर्गों के रिक्त पद भरे जाएं.
- भ्रष्टाचार एवं अनियमिताओं पर कठोर कार्रवाई की जाए.
- पीएसीओ,पीएआरओ के विलय एवं डाक लेखा के विकेंद्रीकरण को रोका जाए.
- एमएमएस,आरएमएस पोस्टल अकाउंट्स और पीएसीओ का कैडर रिस्ट्रक्चरिंग तुरंत किया जाए.
- मुंबई एफपीओ में लागू सुविधाए (LSG CADRE तथा प्रमोशन) अन्य विदेशी डाकघर में भी लागू किया जाए.
- भूतपूर्व सैनिक से विभाग में भर्ती हुए कर्मियों की वेतन विसंगति ठीक किया जाए.
- वे मृतक आश्रित, जिन्हें 5% सीलिंग के नाते विभागीय पदों पर नियुक्ति नहीं मिलती ऐसे सभी मृतक आश्रितों को जीडीएस के रिक्त पदों पर समायोजित किया जाए.
- विश्वकर्मा जयंती 17 सितंबर को विभागीय अवकाश घोषित किया जाए.
- पुरानी डिलीवरी व्यवस्था बहाल की जाए एवं एनडीएस समाप्त किया जाए.
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