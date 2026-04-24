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CBSE की दूसरी बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे इतने लाख छात्र, 15 मई से शुरू होंगी परीक्षा

CBSE ने 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है. परीक्षाएं 15 मई से शुरू होकर 21 मई 2026 तक चलेगी.

CBSE दूसरी बोर्ड परीक्षा: करीब 6.68 लाख छात्रों ने किया आवेदन
CBSE दूसरी बोर्ड परीक्षा: करीब 6.68 लाख छात्रों ने किया आवेदन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 24, 2026 at 6:55 PM IST

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नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की दूसरी बोर्ड परीक्षा को लेकर छात्रों में भारी उत्साह है. बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, कक्षा 10 की दूसरी बोर्ड परीक्षा के लिए 6,68,854 छात्रों ने आवेदन किया है. कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए 85,285 छात्र, इम्प्रूवमेंट (अंक सुधार) के लिए 5,25,655 छात्र, कंपार्टमेंट + इम्प्रूवमेंट के लिए 57,914 छात्रों ने आवेदन किया है.

दरअसल, CBSE की ‘दूसरी बोर्ड परीक्षा’ एक नई व्यवस्था है, जिसमें छात्र पहली परीक्षा के बाद अंकों में सुधार कर सकते हैं. अधिकतम तीन विषयों में दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलता है. कंपार्टमेंट वाले छात्रों को भी पास होने का दूसरा मौका मिलता है. इससे छात्रों को एक ही परीक्षा पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है.

परीक्षा की तारीख और प्रक्रिया

CBSE ने 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है. परीक्षाएं 15 मई से शुरू होकर 21 मई 2026 तक होंगी. सभी परीक्षाएं सुबह 10:30 बजे से शुरू होंगी. बोर्ड द्वारा जारी इस शेड्यूल से छात्रों को अपनी तैयारी को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी. इसके लिए आवेदन और फीस जमा करने की प्रक्रिया 22 अप्रैल को पूरी कर ली गई है.

रिजल्ट और मार्कशीट कैसे बनेगी

CBSE के अनुसार, पहली परीक्षा का रिजल्ट 15 अप्रैल 2026 को जारी हो चुका है. दूसरी परीक्षा का रिजल्ट जून 2026 के अंत तक आने की संभावना है. अंतिम मार्कशीट में दोनों परीक्षाओं में से सबसे अच्छे अंक जोड़े जाएंगे. बता दें कि इस नई व्यवस्था से छात्रों को कई फायदे मिलेंगे. जिनमें परीक्षा का दबाव कम होगा, फेल होने का डर घटेगा, सुधार का दूसरा मौका मिलेगा. यह कदम खासकर उन छात्रों के लिए फायदेमंद है जो थोड़े से अंतर से अच्छे अंक नहीं ला पाए.

पहली बोर्ड परीक्षा का प्रदर्शन:

CBSE ने कक्षा 10 की पहली बोर्ड परीक्षा हुई, जिसमें कुल 24,83,479 रजिस्टर्ड छात्रों में 24,71,777 छात्रों ने परीक्षा दी. 23,16,008 छात्र पास हुए और कुल प्रतिशत पास 93.70% रहा. यह परिणाम दर्शाता है कि बड़ी संख्या में छात्र सफल हुए, लेकिन अब बाकी छात्रों को भी सुधार का मौका दिया गया है.

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