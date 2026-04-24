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CBSE की दूसरी बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे इतने लाख छात्र, 15 मई से शुरू होंगी परीक्षा

CBSE दूसरी बोर्ड परीक्षा: करीब 6.68 लाख छात्रों ने किया आवेदन ( ETV Bharat )