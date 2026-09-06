ETV Bharat / state

बीकानेर में संप्रेषण गृह की सुरक्षा में सेंध, 4 गार्ड्स की तैनाती के बावजूद छत से कूदकर 6 बाल अपचारी फरार, चाबियों का गुच्छा भी ले गए

बीकानेर के गजनेर रोड स्थित बाल सुधार गृह से छह बाल अपचारी ताला तोड़कर फरार हो गए.

बाल सुधार गृह
बाल सुधार गृह (फोटो ईटीवी भारत बीकानेर)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 6, 2026 at 8:48 AM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

बीकानेर : सदर थाना क्षेत्र स्थित गजनेर रोड ब्रिज के पास एमएस कॉलेज के सामने स्थित बाल संप्रेषण गृह एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवालों के घेरे में है. यहां से छह बाल अपचारी रात के समय छत पर पहुंचे और करीब 10 फीट ऊंची दीवार से नीचे कूदकर परिसर से बाहर निकल गए. घटना की जानकारी मिलते ही संप्रेषण गृह में हड़कंप मच गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार बाल अपचारियों की तलाश शुरू कर दी है. फरार होने वालों में सुरक्षित स्थान पर रखे गए पांच और संप्रेषण गृह में मौजूद एक बाल अपचारी शामिल है. इनमें से तीन की उम्र 18 वर्ष से अधिक बताई जा रही है. घटना के समय परिसर में चार सुरक्षा गार्डों की ड्यूटी थी. इसके बावजूद छह बाल अपचारियों का छत तक पहुंच जाना और वहां से आसानी से बाहर निकल जाना सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है.

पुलिस ने किया मौका मुआयना : घटना के बाद सदर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया. पुलिस ने ड्यूटी पर तैनात गार्डों के साथ अधिकारी और कर्मचारियों से भी पूछताछ की है. फरार बाल अपचारियों के संभावित ठिकानों की जानकारी जुटाकर दबिश दी जा रही है. ASP चक्रवर्ती सिंह राठौड़ ने बताया कि मुकदमा दर्ज किया गया है और फरार बाल अपचारियों की तलाश की जा रही है.

इसे भी पढ़ें: बाल संप्रेषण गृह से फिर भागे 10 बाल अपचारी, नाकाबंदी के दौरान 5 को किया डिटेन

पुलिस में देरी से सूचना : जानकारी के अनुसार 3 सितंबर की रात संप्रेषण गृह में कुल 26 बाल अपचारी मौजूद थे. इनमें से 14 को सुरक्षित स्थान पर और 12 को संप्रेषण गृह में रखा गया था. रात करीब 11 बजे एक सुरक्षा गार्ड खाना खाकर वापस संप्रेषण गृह पहुंचा. इसी दौरान सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही का फायदा उठाकर छह बाल अपचारी छत तक पहुंच गए. बताया जा रहा है कि पुलिस में भी सूचना अगले दिन दी गई पहले अपने स्तर पर तलाश की गई.

चाबी लेकर बाहर निकले, खुले मिले थे ताले : परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी राजेश चौधरी ने सदर थाने में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई है. रिपोर्ट में बाल अपचारियों के साथ ड्यूटी पर मौजूद दो सुरक्षा गार्डों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक फरार बाल अपचारी मेन गेट का ताला और चाबियों का पूरा गुच्छा अपने साथ ले गए. प्रारंभिक तौर पर जांच में सामने आया है कि घटना के दौरान संप्रेषण गृह और उसके नजदीक बने सुरक्षित स्थान के ताले खुले हुए थे. ऐसे में बाल अपचारियों को बाहर निकलने और छत तक पहुंचने में ज्यादा मुश्किल नहीं हुई. अब पुलिस इस बात की पड़ताल कर रही है कि दोनों स्थानों के ताले खुले क्यों थे और चाबियां बाल अपचारियों के हाथ तक कैसे पहुंचीं. चार गार्डों की मौजूदगी में हुई इस घटना ने सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. मामला केवल लापरवाही तक सीमित है या इसमें किसी स्तर पर मिलीभगत भी थी, यह जांच के बाद ही स्पष्ट होगा.

नकबजनी के आरोपी पर योजना बनाने का संदेह : जानकारी के अनुसार फरार बाल अपचारियों में शामिल एक युवक, जो नकबजनी के मामले में आरोपी बताया जा रहा है और पूरी घटना का मास्टरमाइंड माना जा रहा है. उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो चुकी है. आशंका है कि उसने पहले से योजना बनाकर अन्य बाल अपचारियों को साथ लिया और सुरक्षा व्यवस्था में मौजूद खामियों का फायदा उठाया.

इसे भी पढ़ें: बाल सुधार गृह से भागे नबालिगों ने रोहतक में व्यापारी का किया मर्डर, गैंगस्टर रोहित गोदारा ने दिया था टास्क

पहले भी भाग चुके हैं बाल अपचारी : संप्रेषण गृह की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इससे पहले भी कई बार सवाल उठ चुके हैं. पिछले कुछ वर्षों में यहां से बाल अपचारियों के फरार होने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं. 26 मार्च 2023 को चार बाल अपचारियों ने हॉल में लगे पांच सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए थे. इसके बाद लोहे के एंगल की मदद से छत की जाली काटकर भागने का प्रयास किया था जिसमें से एक को मौके पर ही पकड़ लिया गया था, जबकि तीन अन्य करीब सात घंटे बाद पुलिस की तलाश के बाद पकड़े गए थे. 1 जून 2019 को भी गिनती के दौरान सुरक्षा गार्ड को चकमा देकर दो बाल अपचारी सुधार गृह से निकल गए थे. तीन नवंबर 2018 को सुरक्षा व्यवस्था को भेदते हुए एक बाल अपचारी संप्रेषण गृह से फरार हो गया था. 14 सितंबर 2018 को एक साथ तीन बाल अपचारी परिसर से भागने में सफल रहे थे.

वर्षों से अटकी है शिफ्टिंग की प्रक्रिया : गजनेर पुल के पास शहरी क्षेत्र में स्थित संप्रेषण गृह और किशोर गृह को दूसरी जगह स्थानांतरित करने की कवायद लंबे समय से चल रही है. सुरक्षा के लिहाज से दोनों संस्थानों को शहर से बाहर अधिक सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने की जरूरत महसूस की जाती रही है. पूर्व में जोड़बीड़ क्षेत्र में जमीन भी चिह्नित की गई थी और राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिल सकी. परिणाम यह है कि वर्षों बाद भी दोनों संस्थान उसी परिसर में संचालित हो रहे हैं और समय-समय पर सुरक्षा में सेंध की घटनाएं सामने आती रही हैं.

इसे भी पढ़ें: श्रीगंगानगर: बाल सुधार गृह में वार्डन की हत्या, बाल अपचारियों से पूछताछ में जुटी पुलिस, सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले

TAGGED:

BIKANER BAL SUDHAR GRIH ESCAPE
6 JUVENILE DELINQUENTS FLEE
BIKANER JAILBREAK
बाल सुधार गृह
6 JUVENILE OFFENDERS ESCAPE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.