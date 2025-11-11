ETV Bharat / state

कौन होगा ब्यूरोक्रेसी का नया बॉस?, सरकार में नए मुख्य सचिव की तलाश शुरू

रजत कुमार मिश्र: 1992 बैच के आईएएस अधिकारी रजत कुमार मिश्र साल 2019 से ही केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर चल रहे हैं. वे जैसलमेर और जोधपुर के कलक्टर रहे हैं.

अभय कुमार: 1992 बैच के अधिकारी अभय कुमार जल संसाधन विभाग में एसीएस रहे हैं और पंचायत और गृह विभाग में एसीएस रहे हैं. इसके अलावा कोटा, उदयपुर, धौलपुर, दौसा के कलक्टर भी रहे हैं.

वी. श्रीनिवास: वी. श्रीनिवास 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं. लंबे समय तक केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर रहे हैं. वे साल 2018 से लेकर अब तक प्रतिनियुक्ति पर चल रहे हैं. जोधपुर और पाली के भी कलक्टर रहे हैं.

वरिष्ठता में सुबोध अग्रवाल सबसे ऊपर, संभावना कम: कार्मिक विभाग की वरिष्ठता सूची में सुबोध अग्रवाल का नाम सबसे ऊपर है. अग्रवाल 1988 बैच के हैं और अभी राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और एमडी हैं, लेकिन उनकी संभावना कम है, क्योंकि गहलोत सरकार में उनका नाम जल जीवन मिशन घोटाले में था.

दिलचस्प यह भी है कि अगर वरिष्ठता के आधार पर बात की जाए तो तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा नाम इस दौड़ में शामिल हैं. इनमें 1988, 1989, 1992 और 1993 बैच के अधिकारी भी शामिल हैं. केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर चल रहे कई आईएएस भी दौड़ में हैं. वरिष्ठता सूची के अनुसार सुबोध अग्रवाल, वी. श्रीनिवास, शुभ्रा सिंह, रजत मिश्र, अभय कुमार, तन्मय कुमार, अखिल अरोड़ा, अपर्णा अरोड़ा, शिखर अग्रवाल, कुलदीप रांका, आनंद कुमार और अभय कुमार का नाम चर्चा में है.

जयपुर: राज्य के मौजूदा मुख्य सचिव सुधांशु पंत के अचानक केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर जाने के बाद अब राजस्थान में नौकरशाही के नए मुखिया की तलाश उच्च स्तर पर तेज हो गई है. मुख्य सचिव पंत एक दिसंबर 2025 को केंद्र में पद संभालेंगे, लेकिन कहा जा रहा है कि वे जल्दी ही इस पद से रिलीव हो सकते हैं. ऐसे में अब उनकी जगह प्रदेश का अगला मुख्य सचिव किसे बनाया जाए, इसे लेकर चर्चाएं चल रही हैं.

तन्मय कुमार: 1992 बैच के आईएएस अधिकारी तन्मय कुमार साल 2020 से अब तक केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर चल रहे हैं. साल 2013 से 2018 के बीच तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के सचिव रहते हुए वे काफी प्रभावशाली थे. उस दौरान विपक्षी नेताओं ने भी उन पर कई बार नौकरशाहों को परेशान करने का आरोप लगाए थे. भरतपुर, अलवर, कोटा के कलक्टर रहे हैं.

अखिल अरोड़ा: 1993 बैच के आईएएस अधिकारी अखिल अरोड़ा फिलहाल जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में एसीएस हैं. वे पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में लंबे समय तक वित्त और ऊर्जा विभाग का काम देख चुके हैं. सरकार बदलने के बाद भी वे 21 जून 2025 तक वित्त विभाग में काम कर चुके हैं. इसके अलावा डूंगरपुर, जयपुर और बीकानेर के कलक्टर भी रहे हैं.

शिखर अग्रवाल: 1993 बैच के आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल अभी मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं. वे वन, जल संसाधन विभाग में रह चुके हैं और 2004 में मनमोहन सिंह सरकार में प्रधानमंत्री एडवाइजरी काउंसिल के निजी सचिव भी रहे हैं. इसके अलावा जालौर, बीकानेर और उदयपुर के कलक्टर रहे हैं.

कुलदीप रांका: 1994 बैच के आईएएस अधिकारी कुलदीप रांका उच्च और तकनीकी शिक्षा में एसीएस हैं और सोशल जस्टिस के भी रहे हैं. इसके अलावा गहलोत सरकार में पूरे 5 साल अशोक गहलोत के प्रमुख सचिव रहे हैं. उसके अलावा बूंदी, पाली, उदयपुर, जयपुर के कलक्टर भी रहे हैं.

आनंद कुमार: 1994 बैच के अधिकारी आनंद कुमार अभी वन पर्यावरण विभाग में एसीएस हैं. वे गहलोत सरकार के साथ ही भजनलाल सरकार में भी एसीएस रहे हैं. इसके अलावा चुनाव आयोग और राजस्व का लंबे समय तक कामकाज देख चुके हैं. उदयपुर, भरतपुर, बाड़मेर, डूंगरपुर, धौलपुर और राजसमंद के कलक्टर भी रहे हैं.

शुभ्रा सिंह: 1989 बैच की आईएएस अधिकारी शुभ्रा सिंह अभी आरएसआरटीसी की अध्यक्ष हैं. वे लंबे समय तक केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर रही हैं. साल 2015 से लेकर साल 2022 तक केंद्र में विभिन्न विभागों में तैनात रही हैं. उसके बाद 15 मई 2023 को वापस राजस्थान लौट आई थी और उन्हें चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में एसीएस की जिम्मेदारी दी गई थी. वे करौली की कलक्टर भी रह चुकी हैं.

अपर्णा अरोड़ा: 1993 बैच की आईएएस अधिकारी अपर्णा अरोड़ा सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग में एसीएस हैं. वे वन और राजस्व महकमों में भी एसीएस रही हैं. इसके अलावा उदयपुर की संभागीय आयुक्त रह चुकी हैं.

ये नाम सबसे ज्यादा चर्चा में: वरिष्ठ पत्रकार मनीष गोधा का मानना था कि मुख्य सचिव की नियुक्ति में महिला के नाम पर विचार किया जा सकता है. शुभ्रा सिंह और अपर्णा अरोड़ा में से किसी एक का नंबर लग सकता है. अगर सरकार ने यदि वरिष्ठता लांघी तो आनंद कुमार का नाम प्रमुख है. आनंद कुमार 1994 बैच के आईएएस हैं और वे गहलोत सरकार के बाद भजनलाल सरकार में भी गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रहे हैं. वे दलित समाज से आते हैं, ऐसे में सरकार जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर उनके नाम पर विचार कर सकती है. इस मामले में वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक राजीव जैन का कहना है कि सरकार अपनी पसंद का मुख्य सचिव ही चाहेगी, चाहे इसके लिए सरकार को वरिष्ठता ही क्यों न लांघनी पड़ जाए?.