हिमाचल में प्रशासनिक फेरबदल, 6 HPPS अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग आदेश जारी
हिमाचल में एक बार फिर प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है. सरकार ने कई HPPS अधिकारियों का तबादला कर दिया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 28, 2026 at 7:40 AM IST|
Updated : August 28, 2026 at 7:51 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने प्रशासनिक सेवा (HPPS) के अधिकारियों के बड़े स्तर पर तबादले और पोस्टिंग के आदेश जारी किए हैं. सरकार ने छह एचपीपीएस अधिकारियों के तबादले, पोस्टिंग और एडजस्टमेंट से संबंधित आदेश जारी किए हैं. इनमें पांच अधिकारियों के पूर्व में जारी आदेशों में संशोधन किया गया है, जबकि एक अधिकारी का तबादला आदेश रद्द किया गया है. इसके अलावा एक अधिकारी को अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है.
6 HPPS अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग
अधिसूचना के अनुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) शिव राम चौधरी को ASP एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) कुल्लू लगाया गया है. वहीं, ASP सिरमौर योगेश रोल्टा को कमांडेंट होम गार्ड्स सोलन के पद पर तैनाती दी गई है. वहीं, मनोज कुमार-द्वितीय, SDPO कांगड़ा को DSP द्वितीय इंडियन रिजर्व बटालियन (IRBn) सकोह कांगड़ा लगाया गया है. रोहित मृगपुरी, DSP द्वितीय IRBn सकोह को DSP (मुख्यालय) कुल्लू के पद पर तैनाती दी गई है. क्षमा दत्त को DSP केलांग, लाहौल-स्पीति लगाया गया है.
निशा कुमारी का तबादला आदेश रद्द
अधिसूचना के अनुसार, DSP लीव रिजर्व धर्मशाला निशा कुमारी का केलांग के लिए जारी तबादला आदेश रद्द कर दिया गया है. वहीं, DSP पुलिस मुख्यालय शिमला बिन्नी मिन्हास को DSP राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) सेंटर पालकवाह, हरोली (ऊना) के पद पर तैनाती दी गई है. सरकार के इन आदेशों के बाद पुलिस विभाग में अधिकारियों की नई तैनाती प्रभावी होगी. प्रदेश सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार सभी तबादले, नई नियुक्तियां और अतिरिक्त जिम्मेदारियां तत्काल प्रभाव से लागू हैं.
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