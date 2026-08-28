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हिमाचल में प्रशासनिक फेरबदल, 6 HPPS अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग आदेश जारी

शिमला: हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने प्रशासनिक सेवा (HPPS) के अधिकारियों के बड़े स्तर पर तबादले और पोस्टिंग के आदेश जारी किए हैं. सरकार ने छह एचपीपीएस अधिकारियों के तबादले, पोस्टिंग और एडजस्टमेंट से संबंधित आदेश जारी किए हैं. इनमें पांच अधिकारियों के पूर्व में जारी आदेशों में संशोधन किया गया है, जबकि एक अधिकारी का तबादला आदेश रद्द किया गया है. इसके अलावा एक अधिकारी को अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है.

6 HPPS अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग

अधिसूचना के अनुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) शिव राम चौधरी को ASP एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) कुल्लू लगाया गया है. वहीं, ASP सिरमौर योगेश रोल्टा को कमांडेंट होम गार्ड्स सोलन के पद पर तैनाती दी गई है. वहीं, मनोज कुमार-द्वितीय, SDPO कांगड़ा को DSP द्वितीय इंडियन रिजर्व बटालियन (IRBn) सकोह कांगड़ा लगाया गया है. रोहित मृगपुरी, DSP द्वितीय IRBn सकोह को DSP (मुख्यालय) कुल्लू के पद पर तैनाती दी गई है. क्षमा दत्त को DSP केलांग, लाहौल-स्पीति लगाया गया है.