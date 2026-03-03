ETV Bharat / state

फर्रुखाबाद में रामगंगा, गंगा और काली नदी पर फोरलेन पुलों को मंजूरी; सांसद बोले- पर्यटन बढ़ेगा

फर्रुखाबाद: जिला में राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामगंगा, गंगा और काली नदी सहित 6 फोरलेन पुलों के निर्माण को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है. इन पुलों के लिए 753.60 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं. जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है.

इटावा बरेली हाईवे को 730C फोरलेन में चौड़ा किया गया है. हालांकि रामगंगा, गंगा, काली नदी पर मौजूद पुलों की चौड़ाई कम होने के कारण यातायात का दबाव बढ़ गया है. इससे आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है. गंगा और रामगंगा के पुल काफी पुराने और जर्जर हो चुके हैं.

सांसद मुकेश राजपूत ने बताया कि केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय को पत्र लिखकर इन नदियों पर फोरलेन फुल बनवाने की मांग की थी. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पांचाल घाट स्थित गंगा, राम गंगा और काली नदी के तीन बड़े पुलों सहित कुल 6 फोरलेन पुलों के निर्माण को स्वीकृति प्रदान कर दी है.

इन छह पुलों में बघार के दो और महमदपुर का एक पुल भी फोरलेन बनाया जाएगा. वर्तमान में हाईवे स्थित सभी 6 पुलों की चौड़ाई लगभग 10-10 मीटर है. नए फोर लेन पुलों की चौड़ाई 22 मीटर से अधिक रखी जाएगी. इससे दोनों ओर से आने जाने वाले वाहनों को सुविधा होगी.

सांसद मुकेश राजपूत ने बताया केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से से भी बताया कि इन पुलों के निर्माण से पर्यटन का विकास होगा. बौद्ध तीर्थ यात्रियों के लिए संख्या बढ़ेगी. कांवरियों का पांचाल घाट, मेला रामनगरिया जैसे धार्मिक स्थान तक पहुंचाना आसान हो जाएगा.