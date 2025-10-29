फतेहाबाद के किसान रवि ने उगाई 6 फीट लंबी लौकी, प्रति एकड़ 6 लाख तक मुनाफा, कश्मीरी और अफगानी लहसुन भी फायदे का सौदा
Published : October 29, 2025 at 2:50 PM IST
फतेहाबाद: भूथन खुर्द गांव का युवा किसान रवि पूनिया लौकी (घीया) की खेती कर एक एकड़ से प्रति वर्ष 6 लाख रुपये तक कमा रहा है. रवि पूनिया लौकी की खेती के अलावा लहसुन की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहा है. करीब सात साल पहले रवि पूनिया ने एग्रीकल्चर की पढ़ाई के बाद पारंपरिक खेती को छोड़कर नई तकनीक से लौकी और लहसुन की खेती शुरू की थी. आज रवि 6 फीट लंबी लौकी उगा कर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं.
लौकी और लहसुन की ऑर्गेनिक खेती: 27 साल के किसान रवि पूनिया आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बने हैं. लौकी के अलावा रवि पूनिया बीते 7 सालों से खुद का बीज तैयार करके कश्मीरी लहसुन यानी गोल्डन गार्लिक की खेती कर रहे हैं. उनके पास अफगानिस्तान के जीवन वैरायटी के लहसुन की एक और किस्म हैं. दोनों ही किस्म से रवि को काफी मुनाफा होता है. बड़ी बात ये है कि वो खुद ही इन सब्जियों का बीच तैयार करते हैं और उन्हें बेचते भी हैं.
लौकी की खासियत: रवि ने बताया कि "सिवानी किस्म से किसान को 700 से 900 क्विंटल प्रति एकड़ घीया का उत्पादन होता है. इसके लिए बिजाई का सही समय उत्तर भारत में मई से लेकर जुलाई तक रहता है. इसमें 60 दिन के अंदर फ्रूट शुरू हो जाता है. मार्केटिंग रेट अच्छा मिलता है. पहले दो फीट तक ये घीया सब्जी लायक होता है. इसके बाद का हिस्सा जूस, सजावट और बीज के लिए इस्तेमाल होता है. एक लौकी यानी घीया की कीमत दो से ढाई हजार रुपये के बीच होती है."
लागत कम मुनाफा ज्यादा: रवि ने लौकी के साथ तोरई और करेले की खेती भी की हुई है. जिसकी लागत डेढ़ लाख रुपये के करीब है. इस प्रोजेक्ट में खर्चा एक बार होता है. जो पांच या 6 साल तक चलता है. मचान, तार और बीच का लगाकर किसान का खर्च 50 से 60 हजार रुपये होता है. इसके बाद प्रॉफिट शुरू हो जाता है. किसान रवि पूनिया ने बताया कि ये खेती पूरी तरह से ऑर्गेनिक होती है. इसमें पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं होता. उन्होंने कहा कि उनकी लौकी की खासियत ये है कि इनकी लंबाई 6 फीट तक होती है.
लहसुन की खेती भी फायदेमंद: रवि पूनिया ने बताया कि लौकी के अलावा वो कश्मीरी लहसुन यानी गोल्डन गार्लिक की खेती करते हैं. जो किसानों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है. "परंपरागत खेती जैसे धान गेहूं, नरमा और सरसों आदि की फसल में लागत खर्च अधिक हो जाता है और उत्पादन कम होता है. इससे किसानों को बहुत कम आर्थिक लाभ मिल पाता है, लेकिन किसान लहसुन की खेती की विधि को अपनाएं, तो आर्थिक रूप से संपन्न हो सकते हैं."
'4 गुना ज्यादा होती है कमाई': रवि ने बताया कि "कश्मीरी यानी गोल्डन लहसुन की किस्म में रोग का प्रकोप कम होता है. इसकी वजह से लागत कम आती है और पैदावार ज्यादा रहती है. लहसुन में किसी भी प्रकार के फफूंदीनाशक व कीट रोगों का प्रकोप नहीं आता है, जो शत-प्रतिशत रोगाणु मुक्त फसल है. इसकी देखभाल भी आम लहसुन की तरह होती है, लेकिन उत्पादन क्षमता आम लहसुन के मुकाबले 4 गुना ज्यादा होती है.
लहसुन की खासियत: किसान रवि पूनिया ने बताया कि प्रत्येक लहसुन की गांठ का का वजन 250 ग्राम से लेकर 800 ग्राम तक हो जाता है. जबकि आम देसी लहसुन से वजन के मुकाबले में वजनदार होता है और कालिया प्रति लहसुन 5 से 7 ही निकलती है. कश्मीरी लहसुन यानी गोल्डन गार्लिक का बाजार में भाव 7 हजार रुपये प्रति किलो चल रहा है. वहीं स्थानीय सब्जी मंडियों में इसको आसान से और उचित भाव पर बेचा जा सकता है.
कश्मीरी लहसुन से 15 लाख तक का मुनाफा: कश्मीरी लहसुन यानी गोल्डन गार्लिक में औषधीय गुण होते हैं. इसका मार्केट रेट दो हजार से तीन हजार रुपये प्रति किलो है. बीपी, कोलेस्ट्रोल, अर्थराइस्ट्रिट जैसी बीमारियों के लिए काफी कारगर होता है. प्रति एकड़ दस क्विंटल उपज होती है. जिससे 22 लाख रुपये का आमदनी होती है. इसमें से लागत निकाल ली जाए तो किसान को 15 लाख का मुनाफा होता है.
अफगानिस्तान के लहसुन की जीवन वैरायटी: पहला कश्मीरी लहसुन है तो दूसरा लहसुन अफगानिस्तान की जीवन वैरायटी है. इसकी प्रति एकड़ 100 क्विंटल पैदावार होती है. इसका रेट आम लहसुन से 150 रुपये तक ज्यादा होता है. खासियत ये है कि एक साल तक स्टोर कर सकते हैं. लेबर कोस्ट नहीं लगती. लगाना आसान है. लागत इसकी एक से डेढ़ लाख रुपये तक है. इसमें बीमारी नहीं लगती. साधारण लहसुन की तुलना में एलिसिन की मात्रा कई गुना ज्यादा होती है, जो शरीर के लिए फायदेमंद है.
रवि ने युवाओं को दी सलाह: युवा किसान रवि पूनिया ने बीएसी एग्रीकल्चर और राजनीतिक विज्ञान से एमए किया है. पढ़ाई के दौरान उनका एक एग्रीकल्चर टूर था. जिसमें रवि ने नई तकनीकों को जाना और घीया की खेती का अइडिया आया. रवि का कहना है कि आज का युवा खेती की जगह नौकरी को चुन रहा है. अगर वो खेती में तकनीक का इस्तेमाल अच्छे से करे, तो ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं.
