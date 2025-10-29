ETV Bharat / state

फतेहाबाद के किसान रवि ने उगाई 6 फीट लंबी लौकी, प्रति एकड़ 6 लाख तक मुनाफा, कश्मीरी और अफगानी लहसुन भी फायदे का सौदा

Bottle Gourd Cultivation In Fatehabad ( Etv Bharat )