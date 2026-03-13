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गढ़वाल केंद्रीय विवि के 6 कर्मचारियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, जानिये पूरा मामला

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हेमवती नन्दन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ न दिए जाने के मामले पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खण्डपीठ ने विश्वविद्यालय प्रशासन को निर्देश दिए हैं जिस तरह एक कर्मचारी महावीर प्रसाद घिल्डियाल को ओपीएस का लाभ दिया गया है उसी आधार पर इन याचिकाकर्ताओं को भी ओपीएस का लाभ देने के सम्बंध में छः माह के भीतर निर्णय लिया जाये.

मामले के अनुसार विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त सतीश चंद्र थपलियाल व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि विश्वविद्यालय ने श्रीनगर में परिसर बनाने के लिए 96 लोगों की भूमि अधिकृत की. इसके एवज में विश्वविद्यालय ने उन्हें लिपिक पद पर नियुक्ति दी, जो वर्ष 2007 में नियमित हुए. उनके साथ के ही एक कर्मचारी महावीर प्रसाद घिल्डियाल भी थे. जिनको विश्वविद्यालय ने वर्ष 2004 में नियमित कर दिया. महावीर प्रसाद घिल्डियाल पुरानी पेंशन योजना के दायरे में आ गए, जबकि उनकी नियुक्ति एक साथ हुई थी.

याचिका में कहा गया है कि उनकी सेवाएं भी नियुक्ति के दिन से जोड़ी जाएं, जो कि समानता के अधिकार का उल्लंघन है. याचिकाकर्ता ने कोर्ट से प्रार्थना की है कि चाहे उनका नियमतिकरण विलम्ब से 2007 में हुआ हो लेकिन वे सेवा में पहले से ही थे, इसलिए पुरानी पेंशन योजना का लाभ उन्हें भी दिया जाये.