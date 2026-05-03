ETV Bharat / state

बलिया में गंगा नदी में नहाने गए 6 डूबे, दो बहनों समेत चार की मौत, दो को नाविकों ने बचाया

परिजनों से डीएम ने ली जानकारी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

बलिया : कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित श्रीरामपुर गंगा घाट पर रविवार सुबह बड़ा हादसा हो गया. मुंडन संस्कार के लिए आए 6 लोग एक साथ गंगा नदी में डूब गए, जिससे घाट पर अफरा-तफरी मच गई. नाविकों ने सूझबूझ दिखाते हुए डूब रहे एक युवक और एक युवती को बचा लिया, लेकिन चार लोग गंगा की तेज धारा में समा गए. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और गोताखोर मौके पर पहुंचे और तलाश अभियान शुरू कर दिया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया और जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक सहित संबंधित अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य तेज करने और लापता लोगों की तलाश के निर्देश दिए. हादसे की जानकारी मिलते ही डीएम मौके पर पहुंचे और परिजनों से जानकारी ली. (Video Credit; ETV Bharat) चारों शव बरामद : जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह, पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थानीय गोताखोरों व नाविकों की मदद से युद्धस्तर पर खोज अभियान शुरू कराया. घंटों की तलाश के बाद चार लोगों रामपुर भोज थाना गड़वार की हर्षिता चौहान (17), नंदिता चौहान (12) पुत्री अजित चौहान, थाना फेफना के कल्याणीपुर के अरुण चौहान (20) पुत्र मोहन और गाजीपुर के महेशपुर के अर्जुन चौहान (21) पुत्र मुराली की मौत हो गई. चारों शव बरामद कर लिए गए हैं.