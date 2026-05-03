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बलिया में गंगा नदी में नहाने गए 6 डूबे, दो बहनों समेत चार की मौत, दो को नाविकों ने बचाया

सभी मुंडन संस्कार के लिए आए थे. गहराई में जाने से नदी की धारा में बह गए.

परिजनों से डीएम ने ली जानकारी.
परिजनों से डीएम ने ली जानकारी. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 3, 2026 at 3:30 PM IST

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Updated : May 3, 2026 at 4:20 PM IST

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बलिया : कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित श्रीरामपुर गंगा घाट पर रविवार सुबह बड़ा हादसा हो गया. मुंडन संस्कार के लिए आए 6 लोग एक साथ गंगा नदी में डूब गए, जिससे घाट पर अफरा-तफरी मच गई.

नाविकों ने सूझबूझ दिखाते हुए डूब रहे एक युवक और एक युवती को बचा लिया, लेकिन चार लोग गंगा की तेज धारा में समा गए. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और गोताखोर मौके पर पहुंचे और तलाश अभियान शुरू कर दिया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया और जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक सहित संबंधित अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य तेज करने और लापता लोगों की तलाश के निर्देश दिए.

हादसे की जानकारी मिलते ही डीएम मौके पर पहुंचे और परिजनों से जानकारी ली. (Video Credit; ETV Bharat)

चारों शव बरामद : जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह, पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थानीय गोताखोरों व नाविकों की मदद से युद्धस्तर पर खोज अभियान शुरू कराया. घंटों की तलाश के बाद चार लोगों रामपुर भोज थाना गड़वार की हर्षिता चौहान (17), नंदिता चौहान (12) पुत्री अजित चौहान, थाना फेफना के कल्याणीपुर के अरुण चौहान (20) पुत्र मोहन और गाजीपुर के महेशपुर के अर्जुन चौहान (21) पुत्र मुराली की मौत हो गई. चारों शव बरामद कर लिए गए हैं.

मुंडन संस्कार के बाद चले गए नहाने : जानकारी के अनुसार, फेफना थाना क्षेत्र के कल्याणीपुर गांव के रहने वाले वशिष्ठ चौहान अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ मुंडन संस्कार के लिए शिवरामपुर घाट पहुंचे थे. धार्मिक अनुष्ठान संपन्न होने के बाद सभी लोग गंगा स्नान कर रहे थे. इसी दौरान हर्षिता, नंदिता चौहान, अरुण चौहान, अर्जुन चौहान के साथ एक युवक और एक युवती नहाते हुए गहराई में चले गए.

नहाते समय गहराई में चले गए : सभी को डूबता देख चीख-पुकार मच गया. मौके पर मौजूद नाविकों ने एक युवक और एक युवती को बचा लिया. लेकिन चार गहराई में समा गए. काफी देर तक सर्च अभियान चला. इसके बाद चारों शव बरामद कर लिए गए. जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह सहित प्रशासनिक अधिकारी श्रीरामपुर गंगा घाट पर कैंप कर स्थिति की निगरानी कर रहे हैं.

पांच दिन पहले भी हुआ था हादसा : स्थानीय लोगों का आरोप है कि श्रीरामपुर गंगा घाट पर लगातार हो रही डूबने की घटनाओं से प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया है. लोगों का कहना है कि पांच दिन पहले भी इसी घाट पर डूबने से चार लोगों की मौत हो चुकी है, इसके बावजूद सुरक्षा के पर्याप्त इंतज़ाम नहीं किए गए, जिस वजह से ऐसी दुर्घटनाएं बार-बार हो रही हैं.

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Last Updated : May 3, 2026 at 4:20 PM IST

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