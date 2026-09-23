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IGI एयरपोर्ट पर सोने की बड़ी तस्करी का भंडाफोड़: दुबई से आ रही फ्लाइट से 6.5 किलो सोना बरामद

नई दिल्ली: दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (IGI) एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने सोने की तस्करी करने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है. दुबई से नई दिल्ली आ रही फ्लाइट से करीब 6.5 किलोग्राम सोना बरामद किया गया है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 9 करोड़ रुपये आंकी गई है. इस मामले में एक महिला समेत कुल 8 यात्रियों को गिरफ्तार किया गया है. सभी आरोपियों को अदालत में पेश करने के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

टिप-ऑफ के आधार पर की गई कार्रवाई: कस्टम विभाग के अधिकारियों को खुफिया स्रोतों से दुबई से आने वाली फ्लाइट संख्या EK-514 (दुबई-दिल्ली, दिनांक 21.09.2026) में सोने की तस्करी किए जाने की पुख्ता सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही सतर्क हुई कस्टम टीम ने फ्लाइट के दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने के बाद उसकी सघन तलाशी ली.

सोने की चेनों पर किया स्प्रे: जांच के दौरान अधिकारियों ने विमान के भीतर दो सीटों के नीचे छिपाई गई तीन छोटी थैलियों को बरामद किया. जब उन थैलियों की जांच की गई, तो उसमें से सोने की चेनें निकलीं. तस्करों ने सुरक्षा एजेंसियों की आंखों में धूल झोकने और स्कैनर से बचने के लिए इन सोने की चेनों पर चांदी और काले रंग का स्प्रे कर रखा था, जिससे वे पहली नजर में साधारण धातु या लोहे जैसी प्रतीत हों.

प्रदर्शनी की आड़ में करते थे तस्करी: कस्टम विभाग की शुरुआती जांच में हैरान करने वाला खुलासा हुआ है. यह पूरा गिरोह एक सोची-समझी साजिश के तहत काम कर रहा था. आरोपी अक्सर दुबई में लगने वाली प्रदर्शनियों में शामिल होने के बहाने वहां यात्रा करते थे. तस्करी का उनका तरीका बेहद शातिर था. वे सोने को आभूषणों और चेनों के रूप में अपने शरीर पर पहनकर यात्रा करते थे, ताकि सुरक्षा जांच और कस्टम काउंटर पर किसी को शक न हो. हालांकि, इस बार सतर्क खुफिया तंत्र के आगे उनकी यह चालाकी धरी की धरी रह गई.