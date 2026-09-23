IGI एयरपोर्ट पर सोने की बड़ी तस्करी का भंडाफोड़: दुबई से आ रही फ्लाइट से 6.5 किलो सोना बरामद
गिरोह के लोग सोने को आभूषणों और चेनों के रूप में अपने शरीर पर पहनकर यात्रा करते थे, ताकि किसी को शक न हो. पढ़ें..
Published : September 23, 2026 at 3:42 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (IGI) एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने सोने की तस्करी करने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है. दुबई से नई दिल्ली आ रही फ्लाइट से करीब 6.5 किलोग्राम सोना बरामद किया गया है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 9 करोड़ रुपये आंकी गई है. इस मामले में एक महिला समेत कुल 8 यात्रियों को गिरफ्तार किया गया है. सभी आरोपियों को अदालत में पेश करने के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.
टिप-ऑफ के आधार पर की गई कार्रवाई: कस्टम विभाग के अधिकारियों को खुफिया स्रोतों से दुबई से आने वाली फ्लाइट संख्या EK-514 (दुबई-दिल्ली, दिनांक 21.09.2026) में सोने की तस्करी किए जाने की पुख्ता सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही सतर्क हुई कस्टम टीम ने फ्लाइट के दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने के बाद उसकी सघन तलाशी ली.
Major Gold Smuggling Gang Busted at IGI Airport— Delhi Customs (Airport & General) (@AirportGenCus) September 23, 2026
Acting on a tip-off, Customs officers thoroughly searched Flight EK-514 (Dubai–Delhi, dated 21.09.2026) and recovered gold disguised as chains — sprayed with silver & black colour— concealed beneath two seats in three small bags.… pic.twitter.com/LxquHAt0rU
सोने की चेनों पर किया स्प्रे: जांच के दौरान अधिकारियों ने विमान के भीतर दो सीटों के नीचे छिपाई गई तीन छोटी थैलियों को बरामद किया. जब उन थैलियों की जांच की गई, तो उसमें से सोने की चेनें निकलीं. तस्करों ने सुरक्षा एजेंसियों की आंखों में धूल झोकने और स्कैनर से बचने के लिए इन सोने की चेनों पर चांदी और काले रंग का स्प्रे कर रखा था, जिससे वे पहली नजर में साधारण धातु या लोहे जैसी प्रतीत हों.
प्रदर्शनी की आड़ में करते थे तस्करी: कस्टम विभाग की शुरुआती जांच में हैरान करने वाला खुलासा हुआ है. यह पूरा गिरोह एक सोची-समझी साजिश के तहत काम कर रहा था. आरोपी अक्सर दुबई में लगने वाली प्रदर्शनियों में शामिल होने के बहाने वहां यात्रा करते थे. तस्करी का उनका तरीका बेहद शातिर था. वे सोने को आभूषणों और चेनों के रूप में अपने शरीर पर पहनकर यात्रा करते थे, ताकि सुरक्षा जांच और कस्टम काउंटर पर किसी को शक न हो. हालांकि, इस बार सतर्क खुफिया तंत्र के आगे उनकी यह चालाकी धरी की धरी रह गई.
पटियाला हाउस कोर्ट में हुई पेशी: फ्लाइट में की गई पूछताछ और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कस्टम अधिकारियों ने उसी उड़ान से यात्रा कर रहे 8 संदिग्ध यात्रियों को मौके पर ही दबोच लिया. इनमें एक महिला भी शामिल है. गिरफ्तारी के बाद नियमानुसार सभी 8 आरोपियों का अनिवार्य मेडिकल परीक्षण कराया गया. इसके बाद उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच पटियाला हाउस कोर्ट के समक्ष पेश किया गया. अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.
अन्य सहयोगियों की तलाश: कस्टम अधिकारियों का मानना है कि यह कोई छुटपुट मामला नहीं है, बल्कि इसके तार एक बड़े अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट से जुड़े हो सकते हैं. यह गिरोह दिल्ली-एनसीआर और अन्य राज्यों में अवैध सोने की सप्लाई करता था. अधिकारियों का कहना है कि रिमांड के दौरान आरोपियों से पूछताछ कर इस तस्करी के मास्टरमाइंड और अन्य सहयोगियों की तलाश की जाएगी. मामले में आगे की जांच तेजी से जारी है.
यह भी पढ़ें-
IGI एयरपोर्ट पर दो किलो से ज्यादा सोना बरामद, दुबई से आ रहे दो तस्कर गिरफ्तार
IGI एयरपोर्ट पर सुरक्षा में चूक: बिना इमिग्रेशन क्लीयरेंस के 3 इटैलियन पैसेंजर्स दिल्ली से रवाना, एयर इंडिया को नोटिस भेजा