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IGI एयरपोर्ट पर बैंकॉक और फुकेत से लाया गया 6.37 किलो हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त, तीन यात्री गिरफ्तार

कस्टम विभाग ने तीन अलग-अलग यात्रियों से ये गांजा बरामद किया है, तीनों मामलों में तस्करों ने ड्रग्स छिपाने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाए.

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अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 13, 2026 at 7:29 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (IGI) एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन अलग-अलग मामलों में कुल 6.37 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा (मारिजुआना) बरामद किया है. बैंकॉक और फुकेत से दिल्ली पहुंचे तीन यात्रियों को गिरफ्तार किया गया है. तीनों मामलों में तस्करों ने ड्रग्स छिपाने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाए, लेकिन एयर इंटेलिजेंस यूनिट (AIU) की सतर्कता के चलते उनके मंसूबे नाकाम हो गए.

तीन अलग-अलग यात्रियों से गांजा बरामद

पहले मामले में बैंकॉक से एयर इंडिया की फ्लाइट AI-2303 से आए एक भारतीय यात्री की प्रोफाइलिंग एडवांस पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम (APIS) के आधार पर की गई। यात्री के सामान से कुछ नहीं मिला, लेकिन विमान की तलाशी लेने पर पिछले हिस्से के दोनों शौचालयों से चार सीलबंद पैकेट बरामद हुए. इनमें कुल 3.47 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा मिला. पूछताछ में यात्री ने स्वीकार किया कि उसने ही जांच से बचने के लिए पैकेट विमान के टॉयलेट में छिपाए थे.

दूसरे मामले में बैंकॉक से थाई एयरवेज की फ्लाइट TG-323 से दिल्ली पहुंची एक भारतीय महिला यात्री को ग्रीन चैनल पार करने के बाद रोका गया. एक्स-रे स्क्रीनिंग के दौरान उसके बैग में संदिग्ध वस्तु दिखाई दी. तलाशी लेने पर दो वैक्यूम सील पैकेटों से करीब 1.4 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद हुआ. कस्टम अधिकारियों ने महिला को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया.

तीसरे मामले में फुकेत से एयर इंडिया की फ्लाइट AI-2377 से पहुंचे एक यात्री के सामान में कुछ नहीं मिला, लेकिन विमान की तलाशी के दौरान 12वीं पंक्ति की सीटों के नीचे छिपाकर रखे गए छह सीलबंद पैकेट बरामद हुए. इनमें 1.5 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा मिला. आरोपी ने पूछताछ में स्वीकार किया कि उसने ही ड्रग्स के पैकेट सीटों के नीचे छिपाए थे.

तीनों मामलों में आरोपियों को एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 43(बी) के तहत गिरफ्तार किया गया है, जबकि बरामद मादक पदार्थ और पैकिंग सामग्री को धारा 43(ए) के तहत जब्त कर लिया गया है.

कस्टम विभाग कर रहा जांच

कस्टम विभाग अब यह पता लगाने में जुटा है कि इन तीनों मामलों का संबंध किसी एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क से है या अलग-अलग गिरोह सक्रिय हैं. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि दिल्ली-एनसीआर में यह मादक पदार्थ किन लोगों तक पहुंचाया जाना था. लगातार सामने आए इन मामलों ने एक बार फिर विदेशी उड़ानों के जरिए हाइड्रोपोनिक गांजे की तस्करी की चुनौती को उजागर कर दिया है.

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