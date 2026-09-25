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अलीगढ़ की ड्रेनेज व्यवस्था पर खर्च होंगे 105 करोड़ रुपये, क्वार्सी से एटा चुंगी तक 6.2 किमी का बनेगा आरसीसी नाला

परियोजना की डीपीआर लगभग फाइनल हो चुकी है और नगर निगम इसे सोमवार को शासन के अनुमोदन के लिए भेजने की तैयारी में है.

नगर आयुक्त ने स्थलीय निरीक्षण किया.
नगर आयुक्त ने स्थलीय निरीक्षण किया. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 25, 2026 at 6:37 PM IST

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अलीगढ़ : शहर में बारिश के दौरान होने वाले जलभराव से लोगों को राहत दिलाने के लिए नगर निगम ने बड़े ड्रेनेज प्रोजेक्ट की तैयारी तेज कर दी है. क्वार्सी चौराहे से एटा चुंगी होते हुए बोनेरे कट नाले तक करीब 6.2 किलोमीटर लंबे आरसीसी नाले का निर्माण कराया जाएगा. इस परियोजना पर करीब 105.28 करोड़ रुपये खर्च होंगे. परियोजना की डीपीआर लगभग फाइनल हो चुकी है और नगर निगम इसे सोमवार को शासन के अनुमोदन के लिए भेजने की तैयारी में है. शासन से मंजूरी मिलते ही निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी.

यह परियोजना उत्तर प्रदेश शासन के नगर विकास विभाग के तहत अर्बन फ्लड, जलप्लावन नियंत्रण एवं स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना में स्वीकृत की गई है. पिछले दिनों मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय शीर्ष समिति (SLAC) की बैठक में अलीगढ़ नगर निगम की ओर से प्रस्तुत इस परियोजना को मंजूरी दी गई थी.

शुक्रवार को नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने सीएनडीएस जल निगम, नगर निगम के निर्माण विभाग, अलीगढ़ स्मार्ट सिटी और सिविल इंजीनियरिंग टीम के साथ प्रस्तावित प्रोजेक्ट का मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन किया. टीम ने प्रस्तावित ड्रेन के रूट, निर्माण से जुड़ी तकनीकी जरूरतों और मौजूदा ड्रेनेज व्यवस्था का निरीक्षण किया. नगर आयुक्त ने अधिकारियों से परियोजना की तकनीकी बारीकियों और निर्माण के दौरान आने वाली संभावित चुनौतियों की जानकारी भी ली.

प्रस्ताव के अनुसार क्वार्सी चौराहे से जाफरी ड्रेन स्थित मौजूदा कलवर्ट होते हुए एटा चुंगी मार्ग से बोनेरे कट नाले तक आरसीसी ड्रेन का निर्माण होगा. इसका उद्देश्य बारिश के पानी की निकासी को अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनाना है. वर्तमान में तेज बारिश के दौरान शहर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति पैदा हो जाती है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी होती है और यातायात भी प्रभावित होता है.

नगर आयुक्त ने बताया कि परियोजना से संबंधित तकनीकी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है. डीपीआर तैयार है और इसे सोमवार को शासन के समक्ष अनुमोदन के लिए भेजे जाने की संभावना है. शासन की स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण की आवश्यक प्रक्रिया शुरू की जाएगी.
नगर निगम का दावा है कि परियोजना पूरी होने के बाद शहर की स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज व्यवस्था को मजबूती मिलेगी.

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