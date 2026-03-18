इंदौर में भीषण अग्नि दुर्घटना, घर में आग लगने से 6 जिंदा जले, कार से घर में लगी आग और सिलेंडर फटे
इंदौर के तिलक नगर थाना क्षेत्र में बृजेश्वरी एनक्लेव की घटना, जिस घर में आग लगी उसमें था कार्यक्रम, अल सुबह 3 बजे भड़की आग.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 18, 2026 at 7:32 AM IST|
Updated : March 18, 2026 at 8:57 AM IST
इंदौर : मध्य प्रदेश के इंदौर से एक बड़ी अग्नि दुर्घटना की खबर सामने आ रही है. यहां के तिलक नगर थाना क्षेत्र के बृजेश्वरी एनक्लेव में अल सुबह 3-4 बजे के बीच एक घर में भीषण आग लग गई, जिसमें 6 लोग जिंदा जल गए और 3 बुरी तरह झुलस गए हैं. इस घटना के बाद सुबह से ही राहत एवं बचाव कार्य जारी रहा. प्रारंभिक जांच में कार चार्जिंग से शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह बताया जा रहा है.
वहीं, मौके पर कलेक्टर समेत तमाम प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी पहुंच गए हैं. कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा, "रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और आग पर काबू भी पा लिया गया है. इस दुखद घटना में 6 लोगों की मृत्यु हो गई है. दो मंज़िलें खाली हो गई हैं लेकिन हमारी टीम एक और मंजिल की जांच करने में जुटी हैं.''
कार चार्जिंग में शॉर्ट सर्किट, फिर गैस की टंकी में ब्लास्ट होने की आशंका
मौके पर पहुंचे पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने कहा, '' घटना की सूचना सुबह 4 बजे मिली थी. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि रात करीब 3:00 बजे बृजेश्वरी एनक्लेव में रहने वाले पुगलिया परिवार में कोई आयोजन था और घर पर 8 से 10 लोग मौजूद थे. संभवत: इस दौरान घर के नीचे खड़ी एक इलेक्ट्रिक कार में चार्जिंग के दौरान शॉर्ट सर्किट हो गया और कार में आग लग गई. ये आग बिल्डिंग तक पहुंच गई और घर पर रखे एलपीजी गैस सिलेंडरों में ब्लास्ट हो गया, जिससे स्थिति भयावह हो गई और किसी को बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिला. जांच के दौरान एक फ्लोर में 6 कैज्युल्टी पाई गईं और 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया है.''
कई गाड़ियां जलकर खाक, बढ़ सकता है मौत का आंकड़ा
इस घटना के बाद से कई डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं. आग इतनी भीषण थी कि कार, बाइक समेत पूर इमारत ने आग पकड़ ली. पड़ोसियों के मुताबिक धमाके जैसी आवाज भी सुनाई दी गई, जिसके बाद चीख पुकार मच गई.
#WATCH इंदौर, मध्य प्रदेश: DM शिवम वर्मा ने कहा, " रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आग पर काबू पा लिया गया है। 6 लोगों की मृत्यु हो गई है...दो मंज़िलें खाली हो गई हैं लेकिन हमारी टीम एक और मंज़िल की जांच कर रही है..." https://t.co/45z20SrCWR pic.twitter.com/kD3BH2BRKK— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 18, 2026
पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है. वहीं, घटना स्थल पर नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, विधायक महेंद्र हडिया, महापौर पुष्यमित्र भार्गव समेत अन्य जनप्रतिनिधि पहुंचे हैं.
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