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कानपुर में 6 साइबर ठग गिरफ्तार, देशभर के 50 लोगों से 1.5 करोड़ रुपये ठगे, आरोपियों की उम्र 20 से 25 साल के बीच

एसीपी कर्नलगंज आकांक्षा पांडेय ने बताया, सभी आरोपी आमजन को शेयर बाजार में निवेश करने के नाम पर धोखा देते थे. उनके खातों की जानकारी करने के बाद खातों की राशि अपने खाते में ट्रांसफर कर लेते थे.

आरोपियों ने दिल्ली व चीन के खातों में भी रकम भेजी है. (Video Credit; Media Cell, Kanpur Commissionerate Police)

डीसीपी सेंट्रल जोन व नवाबगंज थाना पुलिस टीम ने आरोपियों को अरेस्ट किया है. आरोपियों की पहचान अतुल सिंह, विराज सिंह, कृष्ण, आदित्य बाजपेई, शिवांश गुप्ता व क्षितिज के रूप में हुई है.

कानपुर : देशभर के अलग-अलग राज्यों के 50 लोगों से 1.5 करोड़ रुपये की साइबर ठगी करने वाले छह आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपियों की उम्र 20 से 25 साल के बीच है.

इसके साथ ही कई तरह के क्रिप्टो एकाउंट का प्रयोग भी करते थे. पुलिस को जो साक्ष्य मिले हैं, उनमें बिनाके, बिट गेट, बाय बिट, मेटा मास्क समेत अन्य क्रिप्टो एकाउंट शामिल हैं. वहीं, ट्रस्ट वालेट का उपयोग भी राशि को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता था.

गंगा बैराज पर आरोपी जला रहे थे एटीएम : एसीपी कर्नलगंज आकांक्षा पांडेय ने बताया, 18 जुलाई को पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ युवा गंगा बैराज के समीप झाड़ियों में चेक बुक और एटीएम जला रहे हैं. साथ ही ठगी की राशि भी गिन रहे थे. पुलिस ने छापेमारी की तो एक कार व एक बाइक में मौजूद छह आरोपियों को साक्ष्यों के साथ अरेस्ट किया गया.

चीन के खातों में भेजी रकम : पुलिस टीम को आरोपियों के पास से अच्छी संख्या मे एटीएम कार्ड, चेकबुक व अन्य दस्तावेज मिले. एसीपी ने कहा, आरोपियों ने कुछ राशि दिल्ली व चीन के खातों में भी भेजी है. अभी इस दिशा में जानकारी एकत्रित की जा रही है. जल्द ही कुछ और अरेस्टिंग भी हो सकती है.

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