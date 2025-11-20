गिरिडीह में अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़, भारी मात्रा में हथियार समेत 6 लोग गिरफ्तार
गिरिडीह पुलिस ने एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है. मौके से हथियार समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.
Published : November 20, 2025 at 9:02 PM IST
गिरिडीह: जिले के गांडेय थाना क्षेत्र में संचालित अवैध मिनी गन फैक्ट्री का पुलिस ने खुलासा किया है. मौके से पुलिस ने 6 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया है. साथ ही भारी मात्रा में हथियार बरामद किया है. बड़ी बात यह है कि तीन दिन पूर्व ही फैक्ट्री का संचालन शुरू हुआ था. गिरिडीह एसपी डॉ. विमल कुमार को मिली गुप्त सूचना पर गठित पुलिस टीम ने छापेमारी कर अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. गिरोह का तार बिहार से भी जुड़ा हुआ बताया जा रहा है.
पुलिस के अनुसार बड़े पैमाने पर हथियार बनाने की योजना थी. लेकिन समय रहते पुलिस ने अपराधियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया है. गिरिडीह में गुरुवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी डॉ. विमल कुमार ने इसकी जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि जिले के गांडेय थाना क्षेत्र अंतर्गत महेशमरवा गांव में अवैध मिनी गन फैक्ट्री का संचालन हो रहा था. इसकी सूचना मिलने पर पुलिस टीम का गठन कर उद्भेदन किया गया.
एसपी डॉ विमल कुमार ने बताया कि मौके से 6 देसी पिस्टल, 11 मैगजीन, 7.65 एमएम की 5 जिंदा कारतूस, 12 अर्धनिर्मित पिस्टल, 13 पिस्टल का बैरल, पिस्टल का 12 पीस स्लाइड, 6 बेस मिलिंग मशीन, मैगजीन बनाने के दो डाइस सहित अन्य सामग्रियां बरामद की गई हैं. एसपी ने बताया कि मामले में देवघर जिला के मार्गोमुंडा क्षेत्र के शायर अली, फुरकान अंसारी, मो चुन्ना उर्फ वसीम, मो समीर मल्लिक, मो मंगली एवं बिहार के मुंगेर जिला के मो कमरूद्दीन उर्फ सदना को गिरफ्तार किया गया है. वहीं मार्गोमुंडा के उस्मान अंसारी की पुलिस को तलाश है. एसपी ने बताया कि शायर अली के मकान के निचले हिस्से में फैक्ट्री का संचालन हो रहा था.
ये भी पढ़ें: बोकारो में अवैध मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश, बांग्लादेश तक होती थी हथियारों की तस्करी
बोकारो में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़, अर्धनिर्मित गन समेत कई सामान बरामद
धनबाद में अवैध मिनी गन फैक्ट्री चलाने वाले 5 अपराधी गिरफ्तार, जांच में पाया गया अंतरराज्यीय कनेक्शन