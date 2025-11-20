ETV Bharat / state

गिरिडीह में अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़, भारी मात्रा में हथियार समेत 6 लोग गिरफ्तार

गिरिडीह: जिले के गांडेय थाना क्षेत्र में संचालित अवैध मिनी गन फैक्ट्री का पुलिस ने खुलासा किया है. मौके से पुलिस ने 6 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया है. साथ ही भारी मात्रा में हथियार बरामद किया है. बड़ी बात यह है कि तीन दिन पूर्व ही फैक्ट्री का संचालन शुरू हुआ था. गिरिडीह एसपी डॉ. विमल कुमार को मिली गुप्त सूचना पर गठित पुलिस टीम ने छापेमारी कर अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. गिरोह का तार बिहार से भी जुड़ा हुआ बताया जा रहा है.

पुलिस के अनुसार बड़े पैमाने पर हथियार बनाने की योजना थी. लेकिन समय रहते पुलिस ने अपराधियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया है. गिरिडीह में गुरुवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी डॉ. विमल कुमार ने इसकी जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि जिले के गांडेय थाना क्षेत्र अंतर्गत महेशमरवा गांव में अवैध मिनी गन फैक्ट्री का संचालन हो रहा था. इसकी सूचना मिलने पर पुलिस टीम का गठन कर उद्भेदन किया गया.