रायबरेली में लूट करने वाले 6 बदमाश गिरफ्तार, महंगे शौक को पूरा करने के लिए करते थे लूटपाट
पुलिस ने इस मामले में 250 सीसीटीवी से लोकेशन लेते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 2, 2026 at 9:53 PM IST
रायबरेली : ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र में एनटीपीसी में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर से हुई लूटपाट की घटना का पुलिस ने सोमवार को खुलासा किया. पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले 6 बदमाशों गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से तमंचा, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद हुई है.
पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने बताया, बीती 26 फरवरी की रात करीब 10 बजे एनटीपीसी की कार्यदायी संस्था में कंप्यूटर ऑपरेटर अंकित पाल ड्यूटी के बाद घर लौट रहे थे. इसी दौरान हटवा और लक्ष्मीगंज के बीच स्थित अशोक किराना स्टोर के पास दो बाइकों पर सवार चार अज्ञात बदमाशों ने रोक लिया. असलहे के बल पर अंकित का बैग (लैपटॉप, पेनड्राइव सहित), मोबाइल फोन, पर्स और स्मार्टवॉच लूट ली और फरार हो गए.
अंकित पाल की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज किया गया था. बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया. पुलिस टीम ने इलेक्ट्रानिक सर्विलांस और मुखबिर की सहायत से सोमवार को खरौली पुल के पास बाग से 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया.
पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने बताया, पुलिस ने इस मामले में 250 सीसीटीवी से लोकेशन लेते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पूछताछ मे बदमाशों ने बताया कि उन्हें घर से पैसा नहीं मिलता था, जबकि उनके शौक महंगे हैं. इसीलिए लूट को अंजाम दिया.
बदमाशों की पहचान अमन तिवारी पुत्र प्रमोद तिवारी निवासी चौफेरवा थाना हुसैनगंज जनपद फतेहपुर, क्रिस कुमार पुत्र शंकर कुमार, आदर्श पासी उर्फ नन्नू पासी निवासीगण पटेलनगर थाना हरिहरगंज जनपद फतेहपुर, दीपू वाल्मिकी उर्फ काला पुत्र उमेश वाल्मीकी निवासी राधानगर थाना राधानगर जनपद फतेहपुर, अश्वनी उर्फ शनि पुत्र गजाधर प्रसाद निवासी पैड़ापुर थाना ऊंचाहार जनपद रायबरेली व अमित रावत उर्फ अमित कुमार पुत्र स्व अखिलेश कुमार निवासी दक्षिणि गौतम नगर थाना कोतवाली नगर जनपद फतेहपुर के रूप में हुई है.
