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लखनऊ अग्निकांड के बाद बरेली में एक्शन जारी; तीसरे दिन 6 कोचिंग सील, 3 संस्थानों को नोटिस

बरेली : जिले में सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले कोचिंग संस्थानों, लाइब्रेरी और जिम के खिलाफ कार्रवाई लगातार तीसरे दिन भी कार्रवाई जारी रही. शनिवार को पुलिस प्रशासन, बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) और अग्निशमन विभाग की संयुक्त टीम ने शहर के 9 संस्थानों का निरीक्षण किया.





जांच में गंभीर खामियां मिलने पर 6 कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी को तत्काल सील कर दिया गया, जबकि 3 अन्य संस्थानों को नोटिस जारी किया गया. निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने भवन की सुरक्षा व्यवस्था, अग्निशमन उपकरण, आपातकालीन निकास, स्वीकृत मानचित्र और अग्निशमन विभाग की एनओसी की जांच की.

जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, बरेली विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष सौम्या पांडेय ने कहा कि नागरिकों और छात्रों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है. मिले निर्देशों के अनुरूप ऐसे संयुक्त अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भी शहर के कोचिंग संस्थानों, लाइब्रेरी, जिम और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की नियमित जांच होगी. सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले संस्थान के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि किसी भी संभावित दुर्घटना को रोका जा सके.