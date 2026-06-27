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लखनऊ अग्निकांड के बाद बरेली में एक्शन जारी; तीसरे दिन 6 कोचिंग सील, 3 संस्थानों को नोटिस

बीडीए की उपाध्यक्ष सौम्या पांडेय ने कहा कि नागरिकों और छात्रों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है.

बरेली में 6 कोचिंग सील
बरेली में 6 कोचिंग सील (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 27, 2026 at 9:37 PM IST

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बरेली : जिले में सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले कोचिंग संस्थानों, लाइब्रेरी और जिम के खिलाफ कार्रवाई लगातार तीसरे दिन भी कार्रवाई जारी रही. शनिवार को पुलिस प्रशासन, बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) और अग्निशमन विभाग की संयुक्त टीम ने शहर के 9 संस्थानों का निरीक्षण किया.



जांच में गंभीर खामियां मिलने पर 6 कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी को तत्काल सील कर दिया गया, जबकि 3 अन्य संस्थानों को नोटिस जारी किया गया. निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने भवन की सुरक्षा व्यवस्था, अग्निशमन उपकरण, आपातकालीन निकास, स्वीकृत मानचित्र और अग्निशमन विभाग की एनओसी की जांच की.

जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, बरेली विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष सौम्या पांडेय ने कहा कि नागरिकों और छात्रों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है. मिले निर्देशों के अनुरूप ऐसे संयुक्त अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भी शहर के कोचिंग संस्थानों, लाइब्रेरी, जिम और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की नियमित जांच होगी. सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले संस्थान के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि किसी भी संभावित दुर्घटना को रोका जा सके.

उन्होंने कहा कि सुरक्षा मानकों का पालन न मिलने पर सोमिक लाइव साइंसेज प्रा. लि., वैदास क्लासिस, एक्सप्लोर लाइब्रेरी, अनंत ज्ञान लाइब्रेरी, राजश्री लाइब्रेरी और माया एकेडमी ऑफ एडवांस सिनेमेटिक को सील कर दिया गया. वहीं, स्टडीज वेब क्लासिस एंड लाइब्रेरी, एक्सप्लोर स्टडीज और ऑनिक्स फिटनेस जिम को स्वीकृत मानचित्र एवं अग्निशमन विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया गया है.


उन्होंने कहा कि निर्धारित समय में दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने पर इनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. अभियान में मुख्य अग्निशमन अधिकारी, बीडीए के विशेष कार्याधिकारी, सहायक अभियंता, अवर अभियंता तथा पुलिस प्रशासन की टीम मौजूद रही.



यह भी पढ़ें : लखनऊ अग्निकांड के बाद मुजफ्फरनगर में बड़ी कार्रवाई, होटल-कोचिंग-लाइब्रेरी समेत 24 संस्थान सील, 35 को नोटिस

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