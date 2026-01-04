ETV Bharat / state

वाराणसी एयरपोर्ट पर यात्री के बैग से 6 कारतूस बरामद, मिर्जापुर के पूर्व डीएम से मिलने दिल्ली जा रहा था पैसेंजर

वाराणसी : बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार को एक यात्री के बैग से .32 बोर के छह जिंदा कारतूस मिले हैं. सुरक्षा में लगे सीआईएसएफ के जवानों ने यात्री को हिरासत में लेकर पुलिस को सौंप दिया. कारतूस मिलने की सूचना पर खुफिया एजेंसी भी सतर्क हो गई और थाने पहुंच कर जांच पाड़ताल की. यात्री से थाने में पूछताछ की जा रही है.

रविवार को एयरपोर्ट सुरक्षा में लगे सीआईएसएफ के जवान यात्रियों का बैग चेक कर रहे थे. इस दौरान भुवनेश्वर नाथ तिवारी पुत्र बालनाथ तिवारी, निवासी ग्राम बरौधा, थाना कोतवाली कटरा, जनपद मिर्जापुर के हैंडबैग से 6 कारतूस मिले. सीआईएसएफ ने तत्काल यात्री से पूछताछ की और मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को दी.

सीआईएसएफ द्वारा प्रारंभिक पूछताछ के बाद आरोपी को फूलपुर थाना पुलिस को सौंप दिया गया. यात्री के बैग से जिंदा कारतूस मिलने की सूचना पर सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट हो गईं. सुरक्षा एजेंसियों द्वारा थाने में यात्री से पूछताछ की गई.