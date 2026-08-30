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दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर डेढ़ साल में 23 जान लेने वाले 6 ब्लैक स्पॉट गूगल मैप पर जुड़ेगा, ड्राइवर को मिलेगा अलर्ट

जयपुर: सड़क हादसों की रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए जयपुर रेंज में ऑपरेशन सेफर रोड चलाया जा रहा है. जिसके तहत हाइवे और स्टेट हाइवे के 101 ब्लैक स्पॉट को गूगल मैप से जोड़ा गया है. अब दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बीते डेढ़ साल में 23 लोगों की जान लेने वाले 6 ब्लैक स्पॉट को भी गूगल मैप पर जोड़ा जा रहा है. ऐसे में अब इस एक्सप्रेसवे पर गूगल नेविगेशन का उपयोग करने वाले चालकों को इन एक्सीडेंट स्पॉट से पहले अलर्ट मिलेगा. जिससे चालक समय रहते संभलकर गाड़ी चलाएंगे और हादसों की रफ्तार पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी. जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने बताया कि रेंज के अलवर और दौसा से गुजरने वाले दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के 6 ब्लैक स्पॉट को गूगल मैप से जोड़ने के लिए गूगल प्रबंधन को लेटर लिखा गया है.

एक्सप्रेसवे पर यह हैं जानलेवा ब्लैक स्पॉट: कोलवा के द्वारपुरा में आठ लोगों की मौत और 12 लोग हादसों में घायल हुए हैं. राजगढ़ के पिनान में तीन लोगों की मौत हुई, 31 लोग घायल हुए. इसी प्रकार कोलवा के ढिगारिया टप्पा कोलेश्वर में तीन मौत और एक घायल हुआ. रैणी के कणेती में भी हादसों में तीन मौत और एक घायल हुआ है. लक्ष्मणगढ़ के बास ढेकड़ा में हादसों में तीन लोगों की जान गई, दो लोग घायल हुए. जबकि बड़ौदा मेव में हादसों में तीन लोगों की मौत हुई. उन्होंने बताया, जनवरी, 2025 से जुलाई 2026 तक हुए हादसों का विश्लेषण कर इन ब्लैक स्पॉट्स की पहचान की गई है.

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