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दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर डेढ़ साल में 23 जान लेने वाले 6 ब्लैक स्पॉट गूगल मैप पर जुड़ेगा, ड्राइवर को मिलेगा अलर्ट

जनवरी, 2025 से जुलाई 2026 तक हुए हादसों का विश्लेषण कर इन ब्लैक स्पॉट्स की पहचान की गई है.

Alert to appear on mobile screen before reaching black spot
ब्लैक स्पॉट से पहले मोबाइल स्क्रीन पर दिखेगा अलर्ट (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 30, 2026 at 2:57 PM IST

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जयपुर: सड़क हादसों की रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए जयपुर रेंज में ऑपरेशन सेफर रोड चलाया जा रहा है. जिसके तहत हाइवे और स्टेट हाइवे के 101 ब्लैक स्पॉट को गूगल मैप से जोड़ा गया है. अब दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बीते डेढ़ साल में 23 लोगों की जान लेने वाले 6 ब्लैक स्पॉट को भी गूगल मैप पर जोड़ा जा रहा है. ऐसे में अब इस एक्सप्रेसवे पर गूगल नेविगेशन का उपयोग करने वाले चालकों को इन एक्सीडेंट स्पॉट से पहले अलर्ट मिलेगा. जिससे चालक समय रहते संभलकर गाड़ी चलाएंगे और हादसों की रफ्तार पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी. जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने बताया कि रेंज के अलवर और दौसा से गुजरने वाले दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के 6 ब्लैक स्पॉट को गूगल मैप से जोड़ने के लिए गूगल प्रबंधन को लेटर लिखा गया है.

एक्सप्रेसवे पर यह हैं जानलेवा ब्लैक स्पॉट: कोलवा के द्वारपुरा में आठ लोगों की मौत और 12 लोग हादसों में घायल हुए हैं. राजगढ़ के पिनान में तीन लोगों की मौत हुई, 31 लोग घायल हुए. इसी प्रकार कोलवा के ढिगारिया टप्पा कोलेश्वर में तीन मौत और एक घायल हुआ. रैणी के कणेती में भी हादसों में तीन मौत और एक घायल हुआ है. लक्ष्मणगढ़ के बास ढेकड़ा में हादसों में तीन लोगों की जान गई, दो लोग घायल हुए. जबकि बड़ौदा मेव में हादसों में तीन लोगों की मौत हुई. उन्होंने बताया, जनवरी, 2025 से जुलाई 2026 तक हुए हादसों का विश्लेषण कर इन ब्लैक स्पॉट्स की पहचान की गई है.

पढ़ें: मिशन सेफर रोड: पहली बार गूगल मैप पर दिखेंगे सड़क के जानलेवा 'ब्लैक स्पॉट', जयपुर रेंज का अनूठा नवाचार

स्टेट हाइवे-हाइवे पर 101 ब्लैक स्पॉट: उनका कहना है कि जयपुर रेंज ने पिछले सप्ताह में गूगल के साथ समन्वय स्थापित कर जयपुर ग्रामीण, सीकर, झुंझुनू, कोटपूतली-बहरोड़, भिवाड़ी, अलवर, खैरथल-तिजारा और दौसा जिले में हाइवे और स्टेट हाइवे पर 101 ब्लैक स्पॉट्स को गूगल मैप पर जुड़वाया था. इन ब्लैक स्पॉट्स पर अलर्ट सिस्टम की जांच करने के लिए जिला स्तर पर एक खास टीम बनाई गई है. जो अलग-अलग स्थानों पर जाकर इस सिस्टम की मॉनिटरिंग भी कर रही है.

पढ़ें: हादसों पर लगेगी लगाम! : IIT मद्रास के साथ अलवर पुलिस का पायलट प्रोजेक्ट, ब्लैक स्पॉट खत्म करेगी FPS तकनीक

स्पॉट से 200 मीटर पहले मिलेगा अलर्ट: उन्होंने बताया कि एक तय समय अवधि में जिन स्थानों पट एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे हैं. उन्हें ब्लैक स्पॉट के रूप में चिह्नित किया गया है. हादसों और मौतों के आंकड़ों का विश्लेषण कर एक डेटा तैयार किया गया है. यह डेटा और ब्लैक स्पॉट्स की लोकेशन गूगल के साथ शेयर की गई है. जिसके आधार पर गूगल नेविगेशन में इन ब्लैक स्पॉट्स से करीब 200 मीटर पहले चालक को स्क्रीन पर अलर्ट मिलेगा और आवाज के जरिए भी सतर्क किया जाएगा. उनका मानना है कि इस कवायद से हादसों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी.

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BLACK SPOTS ON DELHI MUMBAI NH
ACCIDENT ZONE BLACK SPOT
101 BLACK SPOTS IN GOOGLE MAP
6 BLACK SPOTS ADDED TO GOOGLE MAPS
MISSION SAFER ROADS

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