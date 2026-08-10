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माउंट आबू में दंपती व 7 साल की बच्ची पर हमला कर लूटपाट, 4 किमी पीछा कर तलवार से डराया

सदर थाना सिरोही ( ETV Bharat Sirohi )

सिरोही: जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं. इसका एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. माउंट आबू से कृष्णगंज लौट रहे एक दंपती और उनकी 7 साल की बेटी का 6 हथियारबंद बदमाशों ने करीब 4 किलोमीटर तक पीछा किया. बदमाशों ने रास्ते में कई बार तलवार से हमला करने का प्रयास किया और स्पीड ब्रेकर पर बाइक धीमी होते ही लात मारकर परिवार को सड़क पर गिरा दिया. इसके बाद घेरकर पर्स लूट लिया और फरार हो गए. घटना रविवार रात करीब 9 बजे सिरोही सदर थाना क्षेत्र के इसरा गांव के पास की है. पुलिस उपाधीक्षक मुकेश चौधरी ने बताया कि कृष्णगंज निवासी कृष्णा चौधरी (26) पत्नी सेजल (23) और 7 वर्षीय बेटी रचना के साथ बाइक से माउंट आबू से घर लौट रहे थे. इसी दौरान तीन बाइकों पर सवार छह युवकों ने उनका पीछा शुरू कर दिया. पीड़ित कृष्णा ने पुलिस को बताया कि बदमाश करीब चार किलोमीटर तक पीछा करते रहे. इस दौरान उन्होंने कई बार तलवार से हमला किया. पढ़ें: जयपुर में लिफ्ट के अंदर गनपॉइंट पर लूट, बैंक मैनेजर से सोने की चेन, कड़ा और अंगूठियां लूटीं