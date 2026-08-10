माउंट आबू में दंपती व 7 साल की बच्ची पर हमला कर लूटपाट, 4 किमी पीछा कर तलवार से डराया
बदमाश दंपती से पर्स में रखे रुपए छीनकर भाग गए, साथ चल रहे अन्य लोगों ने तीनों घायलों को एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया.
Published : August 10, 2026 at 2:09 PM IST
सिरोही: जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं. इसका एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. माउंट आबू से कृष्णगंज लौट रहे एक दंपती और उनकी 7 साल की बेटी का 6 हथियारबंद बदमाशों ने करीब 4 किलोमीटर तक पीछा किया. बदमाशों ने रास्ते में कई बार तलवार से हमला करने का प्रयास किया और स्पीड ब्रेकर पर बाइक धीमी होते ही लात मारकर परिवार को सड़क पर गिरा दिया. इसके बाद घेरकर पर्स लूट लिया और फरार हो गए. घटना रविवार रात करीब 9 बजे सिरोही सदर थाना क्षेत्र के इसरा गांव के पास की है.
पुलिस उपाधीक्षक मुकेश चौधरी ने बताया कि कृष्णगंज निवासी कृष्णा चौधरी (26) पत्नी सेजल (23) और 7 वर्षीय बेटी रचना के साथ बाइक से माउंट आबू से घर लौट रहे थे. इसी दौरान तीन बाइकों पर सवार छह युवकों ने उनका पीछा शुरू कर दिया. पीड़ित कृष्णा ने पुलिस को बताया कि बदमाश करीब चार किलोमीटर तक पीछा करते रहे. इस दौरान उन्होंने कई बार तलवार से हमला किया.
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गनीमत रही कि तलवार दंपती को नहीं लगी, बल्कि बाइक पर लगी. कुछ दूरी पर स्पीड ब्रेकर आने पर कृष्णा ने बाइक धीमी की तो बदमाशों ने लात मारकर उन्हें गिरा दिया. बाइक गिरते ही छहों बदमाशों ने दंपती और बेटी को घेर लिया. तलवारों से लैस बदमाश पर्स छीनकर फरार हो गए. पर्स में 3 से 4 हजार रुपए थे. वारदात में कृष्णा, सेजल और बेटी रचना गंभीर रूप से घायल हो गए. साथ चल रहे लोगों ने 108 एम्बुलेंस को सूचना दी. एम्बुलेंस से तीनों को सिरोही के सरकारी अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया, जहां उपचार जारी है.
पुलिस ने शुरू की जांच: घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. मामले के तथ्य जुटाए जा रहे हैं और बदमाशों की तलाश की जा रही है. इस वारदात के बाद कृष्णगंज क्षेत्र में आक्रोश है. लोगों ने रात में गश्त और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की है.