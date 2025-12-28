अलीगढ़ में टप्पेबाजी गैंग के 6 आरोपी गिरफ्तार, रुपए दोगुना करने का देते थे झांसा, दिल्ली से मास्टरमाइंड पति-पत्नी गिरोह को कर रहे थे ऑपरेट
आरोपी लखनऊ से अलीगढ़ आए थे और टप्पेबाजी की फिराक में थे. आरोपी नोटों की गड्डियों के बीच फर्जी नोट लगाकर ठगी करते थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 28, 2025 at 5:35 PM IST
अलीगढ़ : थाना बन्ना देवी पुलिस ने रविवार को नुमाइश ग्राउंड क्षेत्र से छह शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपी सीधे-साधे लोगों को रुपए दोगुने करने, एटीएम में मदद करने और लालच देकर उनसे टप्पेबाजी करते थे. गिरोह का संचालन दिल्ली से किया जा रहा था. मामले में पुलिस मास्टरमाइंड पति-पत्नी और एक अन्य की तलाश कर रही है.
थाना बन्ना देवी क्षेत्र के संत नगर कॉलोनी में रहने वाले अजीत कुमार सिंह ने बन्ना देवी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. बताया कि एटीएम बूथ के अंदर कार्ड बदलकर खाते से 15 हजार रुपये निकाल लिए गए. आरोपी एटीएम बूथ के पास खड़े होकर लोगों को बातचीत में उलझाते थे और मौके का फायदा उठाकर कार्ड बदल देते.
फर्जी नोटों की गड्डी थमाते : बिहार की रहने वाली महिला मंजू गौतम ने भी इसी तरह की शिकायत की थी. बताया कि रुपए दोगुने करने का लालच देकर फर्जी नोटों की गड्डी थमाई गई और टप्पेबाजी कर उसके हाथों से सोने की चूड़ी और उंगली से सोने की अंगूठी निकाल ली गई. एक अन्य मामले में हरिजन वाली गली निवासी पुष्पा देवी से भी रुपए दोगुने करने का झांसा देकर कान के कुंडल और नकदी ठग ली गई.
घेराबंदी कर पुलिस ने पकड़ा : पुलिस क्षेत्राधिकारी द्वितीय कमलेश कुमार ने बताया, इन सभी मामलों के आधार पर पुलिस ने जांच तेज की. मुखबिर से पता चला कि टप्टेबाजी करने वाले गैंग के कुछ लोग नुमाइश ग्राउंड के पास मौजूद हैं. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर 6 आरोपियों को पकड़ लिया. गिरफ्तार आरोपियों में शकील, गुड्डू उर्फ नईम, दानिश, विजय कुमार, शुभकरण और आर्यन राज शामिल हैं.
नोटों की गड्डियां बरामद :पुलिस क्षेत्राधिकारी द्वितीय कमलेश कुमार ने बताया, रोरावर क्षेत्र का रहने वाला शकील अलीगढ़ में गिरोह का मास्टरमाइंड है. उसके साथ गुड्डू और दानिश लंबे समय से जुड़े हुए थे. अन्य आरोपी विजय बस्ती का रहने वाला है, शुभकरण गोंडा और आर्यन राज बिहार के सीतामढ़ी का है. आरोपियों के कब्जे से 75 हजार रुपये नकद, 200 रुपये के नोटों की चार गड्डियां और 100 रुपये के नोटों की आठ गड्डियां बरामद की गई हैं.
इन गड्डियों में ऊपर और नीचे असली नोट लगाए गए थे, जबकि बीच में फर्जी नोट और कागज भरे थे. इसके अलावा एक अवैध तमंचा, कारतूस, चाकू, सफेद रंग की वर्ना कार, एक एक्टिवा स्कूटी और नोट गिनने की मशीन भी बरामद की गई है.
सरगना पति-पत्नी की तलाश : पुलिस क्षेत्राधिकारी द्वितीय कमलेश कुमार ने बताया, गिरोह को दिल्ली से ऑपरेट किया जा रहा था. पकड़े गए आरोपी लखनऊ से अलीगढ़ आए थे और टप्पेबाजी की फिराक में थे. ये लोगों को रुपए दोगुने करने का लालच देकर ठगी करते थे. गैंग में इनका एक साथी पुलिस बनकर आता था और बदमाश पुलिस देख जल्द से ठगी कर फरार हो जाते. सभी आरोपियों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है. इस मामले में कुल चार मुकदमे दर्ज किए गए हैं. मुख्य अभियुक्त सिफारिश और उसकी पत्नी अभी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है.
