ETV Bharat / state

फर्जी मतदान के संदेह में पकड़े गए 6 आरोपी, दरभंगा के केवटी..जाले और गौरा बौराम का मामला

बिहार चुनाव के दौरान दरभंगा में कुल 6 संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया है. इनमें कुछ फर्जी मतदान करने की फिराक में थे-

Etv Bharat
फर्जी मतदान के संदेह में हिरासत में 6 आरोपी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 6, 2025 at 6:33 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

दरभंगा : बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है. बड़ी संख्या में दरभंगा में मतदाता बूथों तक पहुंचे और सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग की. पुलिस और प्रशासन लगातार सतर्कता बनाए हुए थे. यही कारण है कि केवटी, गौरा बौराम और जाले से कुल 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है. आरोप है इनमें से 4 फर्जी वोट डालने जा रहे थे.

फर्जी मतदान के शक में 6 धराए : दरभंगा के केवटी विधानसभा क्षेत्र में दो युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है. इलियास नाम का युवक लगातार बूथ पर जा रहा था. उसे संदेह के आधार पर पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया जहां पता चला कि इलियास इससे पहले दो बार मतदान कर चुका था, वो तीसरी बार मतदान करने की फिराक में था. तभी मतदान केंद्र पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उसे हिरासत में लेकर केवटी थाने की पुलिस को सौंप दिया.

आरोपियों से पूछताछ जारी : वहीं लालगंज से भी एक युवक को पुलिस ने फर्जी मतदान के संदेह पर पूछताछ के लिए उठाया है. इस मामले में केवटी विधानसभा के मजिस्ट्रेट संजीत कुमार ने बताया कि ''दो युवकों को फर्जी मतदान करने के संदेह में हिरासत में लिया गया है. संबंधित थाना को सौंपने के उनसे पूछताछ की जा रही है.''

गौरा बौराम विधानसभा में भी हिरासत में 2 : इधर गौरा बौराम में भी राजा और सौरभ को पुलिस ने पकड़ा है. मिली जानकारी के मुताबिक ये दोनों फर्जी मतदान करने के लिए बूथ पर आ जा रहे थे. उनकी गतिविधि संदिग्ध लगी तो पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया. उनसे भी पुलिस पूछताछ कर मकसद जानने की कोशिश कर रही है.

पत्थरबाजी की घटना के बाद दो संदिग्ध चढ़े हत्थे : वहीं जाले विधानसभा सीट पर जहां पत्थरबाजी हुई वहां पर पुलिस ने दो संदिग्धों को पकड़ा है. उनकी गतिविधि पत्थरबाजी में संलिप्त वाली लगी. पुलिस ने हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ कर बयान के आधार पर जांच कर रही है.

दरभंगा में मतदान संपन्न : दरभंगा में शाम 5 बजे तक 58.37 फीसदी मतदान हो चुका है. 6 बजे तक का आंकड़ा आना बाकी है. चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मतदान प्रतिशत की पूरी जानकारी देगी. बिहार में SIR के तुरंत बाद पूरे बिहार में मतदान का जो ट्रेंड रहा है वह लगभग 2020 से 8% ज्यादा रहा है. कुछ घटनाओं को छोड़ दें तो पहले चरण का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है.

231 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद : पहले चरण का मतदान में दरभंगा में 231 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है. दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा जिसमें 122 सीटों पर मतदान होंगे. वहीं दोनों चरणों के नतीजे 14 नवंबर को आएंगे.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

DARBHANGA BOGUS VOTING
दरभंगा में फर्जी मतदान
बिहार विधानसभा चुनाव
BIHAR ELECTION 2025
BIHAR VOTING FIRST PHASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान, जानिए कौन किस सीट पर मजबूत

बिहार चुनाव में हारे कोई भी प्रत्याशी लेकिन इस 'जाति' की जीत पक्की! जानें किसका पलड़ा भारी?

चुनावी मैदान में 8 पूर्व सीएम के 9 वारिस, लालू यादव और जीतन राम मांझी के 2-2 सदस्य ठोक रहे ताल

बिहार की राजनीति में कहां है आधी आबादी? अधिक वोटिंग के बाद भी टिकट बंटवारे में वंशवाद हावी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.