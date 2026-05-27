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डूंगरपुर: घर में घुसकर युवक की हत्या के 6 आरोपी गिरफ्तार, बाइक और लट्ठ बरामद

आधा दर्जन से अधिक आरोपी मोटरसाइकिलों पर सवार होकर पहुंचे थे युवक के घर.

Bichhiwara Police Station, Dungarpur
बिछीवाड़ा थाना पुलिस, डूंगरपुर (ETV Bharat Dungarpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 27, 2026 at 3:40 PM IST

2 Min Read
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डूंगरपुर: जिले की बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने ओडा बड़ा गांव में घर में घुसकर युवक से मारपीट करने और बाद में उसकी मौत होने के मामले में कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया. पुलिस ने आरोपियों से वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिलें और लट्ठ भी जब्त किए. आरोपियों से पूछताछ जारी है.

बिछीवाड़ा थाना प्रभारी कैलाश सोनी ने बताया कि 8 मई को ओडा बड़ा निवासी रामा डामोर ने थाने में रिपोर्ट दी. इसके अनुसार 6 मई की शाम उसका बेटा तेजराम खराड़ी और पत्नी कावी घर पर कार्य कर रहे थे. तभी सुरेश पुत्र रूपसी डामोर निवासी भेहणा अपने साथी नरेश, आशीष, प्रकाश, अंकित, गणेश, जयेश, रोहित वरहात समेत अन्य लोगों के साथ कई मोटरसाइकिलों पर सवार होकर उनके घर पहुंचे. आरोपियों के पास लोहे के पाइप, चेन और लट्ठ थे. रिपोर्ट के अनुसार, आरोपियों ने घर के आंगन में घुसकर तेजराम पर जानलेवा हमला कर दिया. लात-घूंसों, लोहे के पाइप और चेन से मारपीट में तेजराम के सिर और पीठ पर गंभीर चोटें आईं. बेटे को बचाने आए माता-पिता के साथ भी आरोपियों ने मारपीट की. इससे मां कावी के दाहिने हाथ में गंभीर चोट आई. शोर-शराबा सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो आरोपी फरार हो गए.

कैलाश सोनी, सीआई, बिछीवाड़ा थाना. (ETV Bharat Dungarpur)

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आरोपियों से पूछताछ: गंभीर रूप से घायल तेजराम को पहले डूंगरपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत चिंताजनक होने पर उदयपुर रेफर कर दिया. उदयपुर में इलाज के दौरान 22 मई को तेजराम की मौत हो गई. पुलिस ने पोस्टमार्टम करा परिजनों को शव सौंप दिया तथा मामले में हत्या की धाराएं जोड़कर जांच शुरू की. जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिलें जब्त की. तकनीकी साक्ष्यों व मुखबिर तंत्र की मदद से मुख्य आरोपी सुरेश डामोर, अरविन्द डामोर, प्रकाश डामोर, नरेश डामोर, गणेश डामोर और अश्विन डामोर निवासी ओडा बड़ा को गिरफ्तार किया. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर अन्य तथ्यों की जानकारी जुटा रही है.

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TAGGED:

6 ACCUSED OF MURDER ARRESTED
BIKE AND STICK RECOVERED
ACTION TAKEN BY BICHHIWARA POLICE
मारपीट के बाद युवक की मौत
YOUTH MURDERED IN DUNGARPUR

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