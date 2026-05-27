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डूंगरपुर: घर में घुसकर युवक की हत्या के 6 आरोपी गिरफ्तार, बाइक और लट्ठ बरामद

डूंगरपुर: जिले की बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने ओडा बड़ा गांव में घर में घुसकर युवक से मारपीट करने और बाद में उसकी मौत होने के मामले में कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया. पुलिस ने आरोपियों से वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिलें और लट्ठ भी जब्त किए. आरोपियों से पूछताछ जारी है.

बिछीवाड़ा थाना प्रभारी कैलाश सोनी ने बताया कि 8 मई को ओडा बड़ा निवासी रामा डामोर ने थाने में रिपोर्ट दी. इसके अनुसार 6 मई की शाम उसका बेटा तेजराम खराड़ी और पत्नी कावी घर पर कार्य कर रहे थे. तभी सुरेश पुत्र रूपसी डामोर निवासी भेहणा अपने साथी नरेश, आशीष, प्रकाश, अंकित, गणेश, जयेश, रोहित वरहात समेत अन्य लोगों के साथ कई मोटरसाइकिलों पर सवार होकर उनके घर पहुंचे. आरोपियों के पास लोहे के पाइप, चेन और लट्ठ थे. रिपोर्ट के अनुसार, आरोपियों ने घर के आंगन में घुसकर तेजराम पर जानलेवा हमला कर दिया. लात-घूंसों, लोहे के पाइप और चेन से मारपीट में तेजराम के सिर और पीठ पर गंभीर चोटें आईं. बेटे को बचाने आए माता-पिता के साथ भी आरोपियों ने मारपीट की. इससे मां कावी के दाहिने हाथ में गंभीर चोट आई. शोर-शराबा सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो आरोपी फरार हो गए.