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लखनऊ में 21 नवंबर को होगा 5वां राष्ट्रीय कौशल दीक्षांत समारोह, पीएम मोदी करेंगे 52 ऑल इंडिया टॉपर्स को सम्मानित

लखनऊ में 21 नवंबर को होगा 5वां राष्ट्रीय कौशल दीक्षांत समारोह. ( ETV BHARAT )

लखनऊ: देश का 5वां राष्ट्रीय कौशल दीक्षांत समारोह इस बार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित होगा. 21 नवंबर को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होने वाले इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान हासिल करने वाले 52 ऑल इंडिया टॉपर्स को सम्मानित करेंगे.

खास बात यह है कि पहली बार इस राष्ट्रीय समारोह का आयोजन दिल्ली से बाहर किया जा रहा है. इससे पहले वर्ष 2022, 2023, 2024 और 2025 में यह समारोह नई दिल्ली में आयोजित हुआ था.

व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है. लखनऊ को राष्ट्रीय समारोह की मेजबानी मिलना प्रदेश की प्रशिक्षण व्यवस्था और युवाओं की उपलब्धियों को दर्शाता है. प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी), भारत सरकार की ओर से आयोजित इस समारोह में अखिल भारतीय शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) और शिल्पकार अनुदेशक प्रशिक्षण योजना (सीआईटीएस) की मुख्य परीक्षा में देशभर में प्रथम स्थान पाने वाले 52 प्रशिक्षार्थियों को सम्मानित किया जाएगा. इनमें 37 सीटीएस और 15 सीआईटीएस प्रशिक्षार्थी शामिल हैं. यूपी के छह प्रशिक्षार्थियों को मिलेगा सम्मान